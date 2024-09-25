Українські водії можуть зіткнутися з «епідемією» недоливу бензину: коли й чому це можливо

Ухвалення в першому читанні законопроєкту № 11416-д про збільшення податків може викликати в деякому сенсі «епідемію» недоливу бензину в баки автівок. Відбутися це може через авансовий платеж податку, що пропонується для АЗС, у сумі від 30 до 80 тисяч гривень.

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На думку експерта паливного ринку, засновника логістичної групи компанії «Прайм» Дмитра Леушкіна, подібні платежі виявляться під силу тільки тим АЗС, які разом із пальним продають інші товари, наприклад, каву, закуски або мають повноцінні магазини. Інші ж будуть змушені «викручуватися».

Як підкреслив Дмитро Леушкін, ухилення від ПДВ та акцизів, так звані «скрутки», досягли максимуму, як і виготовлення неякісного — «бодяжного» — бензину. У такій ситуації залишається лише один варіант — збільшити недолив пального.

«Клієнти здивуються, як у них зростуть витрати, адже там недолиті 2−3 літри стрілочка бензобака не показує. Ще варіант — з „лівим“ терміналом, адже ніхто не перевірить і не знає, яка там назва фірми в ліцензії і яка написана в чеку, тим більше ОКПО не порівнюватимуть», — прогнозує експерт дії деяких АЗС щодо зниження своїх витрат на податки.

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Загалом, як резюмує Дмитро Леушкін, на паливному ринку після цього можуть виникнути як плюси, так і мінуси:

плюси — великі мережі АЗС, які продають не тільки пальне, ще міцніше стануть на ноги завдяки зникненню конкурентів, а «дахи» шахраїв, які використовують недолив та «ліві» термінали, зароблятимуть ще більше;

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мінуси — кількість афер на ринку зросте, а витрати автовласників на пальне збільшаться через зростання недоливів, за рахунок чого деякі АЗС намагатимуться сплатити авансовий податок.

Тим часом, за даними сайту Мінфіну, попри зростання акцизів, бензин та дизельне пальне в Україні у вересні не подорожчали. Середня ціна на дизель становила 52,8 грн за літр, а бензин марки А-95 — 56,6 грн.

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Водночас із 29 гривень до 32,8 грн за літр подорожчав автогаз. І, як писали «ФАКТИ», зростання цін на цей вид пального продовжуватиметься.

Фото Pixabay

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