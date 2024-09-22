41.16 / 41.70 45.89 / 46.62
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Матиме наслідки для Курська: в Великобританії оцінили результат атаки ЗСУ на російський склад боєприпасів

11:20 23 вересня 2024
вибухи артскладів у Торопці

Потужна атака українських безпілотників на склад боєприпасів на північному заході росії в ніч на 18 вересня матиме наслідки для російських військових зусиль, згідно з британською оцінкою.

«Хоча ця втрата є частиною більш широкої мережі постачання, вона, ймовірно, порушить російські наземні операції, особливо в Курській області», — заявило Міністерство оборони Великобританії.

У Лондоні говорять про успішну українську атаку на склад поблизу невеликого містечка Торопець у Тверській області. Імовірно, боєприпаси погано зберігалися і тому стали мішенню для безпілотних літальних апаратів. Детонації спричинили ланцюгову реакцію в системі підземних бункерів об'єкта, «що призвело до величезних втрат боєприпасів» і навіть спровокувало землетрус, який зафіксували в Норвегії.

У Торопці, зазначають аналітики, зберігалися боєприпаси різного калібру, імовірно, також з Північної Кореї, а також крилаті ракети й планерні бомби,

РЕКЛАМА

«Російська протиповітряна оборона продовжує мати проблеми з українськими операціями в глибині території рф, хоча вони стверджують, що збили понад 50 українських безпілотників», — йдеться в заяві.

Британські експерти посилаються на кілька супутникових знімків, на яких видно зруйновані бункери та воронки від бомб на військовому об'єкті.

РЕКЛАМА

Додамо, що після атаки дронів на артсклад у російському Торопці, Сили оборони уразили ще два військових арсенали рф і аеродром.

Стоп-кадр відео

РЕКЛАМА

134

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Чистий унітаз

Перед виходом з дому залийте одну склянку розчину в унітаз: весь бруд, іржа та сечовий камінь гарантовано видаляться

Карта Жрець

Близнюкам — «Туз Кубків», Овнам — «Жрець», а Водоліям — «Король Мечів»: Таро-прогноз на 23 вересня

Літній чоловік за кермом

В Україні збираються ввести вікові обмеження для водіїв «60+»: що відомо

кріт

Кроти забудуть до вас дорогу: аграрій з Київщини розповів про боротьбу з непрошеними гостями на дачі

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту