Матиме наслідки для Курська: в Великобританії оцінили результат атаки ЗСУ на російський склад боєприпасів

Потужна атака українських безпілотників на склад боєприпасів на північному заході росії в ніч на 18 вересня матиме наслідки для російських військових зусиль, згідно з британською оцінкою.

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«Хоча ця втрата є частиною більш широкої мережі постачання, вона, ймовірно, порушить російські наземні операції, особливо в Курській області», — заявило Міністерство оборони Великобританії.

У Лондоні говорять про успішну українську атаку на склад поблизу невеликого містечка Торопець у Тверській області. Імовірно, боєприпаси погано зберігалися і тому стали мішенню для безпілотних літальних апаратів. Детонації спричинили ланцюгову реакцію в системі підземних бункерів об'єкта, «що призвело до величезних втрат боєприпасів» і навіть спровокувало землетрус, який зафіксували в Норвегії.

У Торопці, зазначають аналітики, зберігалися боєприпаси різного калібру, імовірно, також з Північної Кореї, а також крилаті ракети й планерні бомби,

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«Російська протиповітряна оборона продовжує мати проблеми з українськими операціями в глибині території рф, хоча вони стверджують, що збили понад 50 українських безпілотників», — йдеться в заяві.

Британські експерти посилаються на кілька супутникових знімків, на яких видно зруйновані бункери та воронки від бомб на військовому об'єкті.

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Додамо, що після атаки дронів на артсклад у російському Торопці, Сили оборони уразили ще два військових арсенали рф і аеродром.

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