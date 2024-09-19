Рада звільнила Безуглу з посади заступника голови Комітету з нацбезпеки

Верховна рада відкликала народну депутатку Мар’яну Безуглу, яка нещодавно покинула фракцію «Слуга народу», з посади заступника голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

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Це рішення підтримали 252 парламентарі, повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

«Парламент звільнив Марʼяну Безуглу з посади заступника комітету з питань оборони та навіть члена комітету», — написав Железняк.

Втім, без діла нардепка довго не залишались. В своїх соцмережах вона заявила, що переходить до Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

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«Я прийняла рішення перейти до Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, щоб розширити свою діяльність», — написала вона в своєму акаунті.

Зазначимо, раніше Безугла заявила про вихід з фракції «Слуга народу» (з партії «Слуга народу» її виключили ще в лютому цього року). Втім, оскільки вона була обрана по мажоритарному округу, парламентарка не втратила свій депутатський мандат.

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Нагадаємо, що постанови щодо відкликання нардепки Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки вносили в парламент неодноразово.

Зокрема, постанову реєстрували у парламенті у січні. Серед ініціаторів був член Комітету з нацбезпеки, зокрема, і його очільник — нардеп від фракції «Слуга народу» Олександр Завітневич. Тоді у проєкті постанови та пояснювальній записці йшлося, що відкликання Безуглої ініційовано через «обставини, що унеможливлюють виконання нею своїх обов’язків». Втім, тоді справа до голосування в сесійній залі Раді так і не дійшло.

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Як відомо, народна депутатка Мар’яна Безугла неодноразово потрапляла у скандали, переважно через свої маніпулятивні заяви. Їй закидали дискредитацію українських військових, зокрема, вона відома своїми скандальними заявами з критикою українського військового командування, яке закликала «піти», оскільки воно нібито не надало «жодного плану задуму на 2024 рік».

А після того, як головнокомандувачем став Олександр Сирський, вона почала звинувачувати і його, зокрема в «ігноруванні критичних проблем».

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