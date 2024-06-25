«Захист від темних духів»: популярний співак розшифрував своє татуювання

Популярний співак Артем Пивоваров знаходиться у європейському турі. Він дав вже концерти в Мілані, Ниці та Римі і готується до виступу в Афінах. Під час свого турне Артем ділиться закулісними подробицями зі своїми шанувальниками на сторінці у соціальній мережі, викладає світлини з місць, де він побував та розказує цікаві факти про себе. Артем зізнався, що вже 10 років не вживає м’яса та розшифрував, що саме означає татуювання на його спині.

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«Маска самурая (ханья) призначена для захисту від темних духів, — пояснив підписникам Пивоваров. - В давнину ця маска вважалася своєрідним оберегом, який захищав самураїв від зла».

Нагадаємо, нещодавно Артем написав пост про те, що у житті його ніхто ніколи не підтримував і всього він добивався своїми силами.

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Співак виклав і світлину з учасником групи Rammstein, написавши, про що вони розмовляли.

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«Я розповів йому історію своєї першої музичної касети, — поділився Артем. - До речі, це був Rammstein. Він підтримує нас в нашій боротьбі і висловив свою повагу».

«ФАКТИ» писали, що на війні загинув хореограф, друг Ірини Білик Антон Смецький.

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