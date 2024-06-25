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«Захист від темних духів»: популярний співак розшифрував своє татуювання

18:28 25 червня 2024
Артем Пивоваров

Популярний співак Артем Пивоваров знаходиться у європейському турі. Він дав вже концерти в Мілані, Ниці та Римі і готується до виступу в Афінах. Під час свого турне Артем ділиться закулісними подробицями зі своїми шанувальниками на сторінці у соціальній мережі, викладає світлини з місць, де він побував та розказує цікаві факти про себе. Артем зізнався, що вже 10 років не вживає м’яса та розшифрував, що саме означає татуювання на його спині.

«Маска самурая (ханья) призначена для захисту від темних духів, — пояснив підписникам Пивоваров. - В давнину ця маска вважалася своєрідним оберегом, який захищав самураїв від зла».

Нагадаємо, нещодавно Артем написав пост про те, що у житті його ніхто ніколи не підтримував і всього він добивався своїми силами.

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Співак виклав і світлину з учасником групи Rammstein, написавши, про що вони розмовляли.

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«Я розповів йому історію своєї першої музичної касети, — поділився Артем. - До речі, це був Rammstein. Він підтримує нас в нашій боротьбі і висловив свою повагу».

«ФАКТИ» писали, що на війні загинув хореограф, друг Ірини Білик Антон Смецький.

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