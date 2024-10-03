«Мені ніколи раніше не пропонували таку роль»: Памела Андерсон заново відкрила себе у новому фільмі

Ім'я Памели Андерсон відоме завдяки її появам у журналі Playboy та ролі у «Рятувальниках Малібу». Її фігура завжди була її візитною карткою, але вона переживає справжнє переродження завдяки участі у фільмі «Остання танцівниця» режисера Джиа Копполи. Актриса грає 57-річну танцівницю, яка змушена змінити своє життя після закриття закладу, де вона виступала, пише Marca.

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На прес-конференції, присвяченій презентації фільму на фестивалі в Сан-Себастьяні, Памела Андерсон не приховувала, що її привабливість стала визначальною в її кар'єрі.

«Значна частина моєї кар'єри була пов'язана з моєю зовнішністю. Це стало однією з причин, чому я взялася за цей проєкт і пішла на цей експеримент», — пояснила вона, висловлюючи вдячність режисерові за надану можливість.

Актриса зізналася, що раніше їй ніколи б не запропонували «таку роль». Ба більше, вона без вагань назвала свою участь у фільмі «благословенням».

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«Я була переконана, що зможу це зробити. Ніколи не пізно. Я хотіла зняти нашарування і бути тією, ким я є, не визначаючись тим, що люди говорять про мене, а тим, що я роблю», — сказала вона.

Памела Андерсон з'явилася без макіяжу на фестивалі в Сан-Себастьяні. Вона показала себе такою, якою є.

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«Це набагато чуттєвіше для мене, ніж те, що я робила в минулому. Важливо побачити жінку без макіяжу, інтимну і відверту», — сказала вона.

Акторка була в захваті від того, що змогла попрацювати з зірками рівня Джеймі Лі Кертіс.

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