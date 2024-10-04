Готуйте парасольки: «підступний циклон» приніс в Україну дощі та похолодання

Опади, які останніми днями накрили західні регіони, наступного тижня можуть залишити Карпатський регіон, а столиця у вихідні дні, 5 та 6 жовтня, буде «мокнути».

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Як прогнозує синоптикиня Наталія Діденко, погоду в Києві в суботу та неділю визначатиме циклон із південного заходу, і зумовить справжню дощову погоду — очікуються опаді, навіть сильні.

В «Укргідрометцентрі» прогнозують, що 4 жовтня очікується мінлива хмарність (у західних областях хмарно). У західних та Житомирській областях помірні, на Закарпатті місцями значні дощі; вдень у Київській та Чернігівській областях місцями невеликий дощ; на решті території без опадів. Вітер південний, у західних областях північно-східний, 5−10 м/с. Температура вночі 8−13°, на узбережжі морів до 17°, у східних областях 5−10°; вдень у західних областях 12−17°, у північних областях 17−22°, на решті території 21−26°.

П'ятниця, 4 жовтня.

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Фото Укргідрометцентру

Субота, 5 жовтня.

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Фото Укргідрометцентру

Неділя, 6 жовтня.

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Фото Укргідрометцентру

«Дощів в Україні побільшає 5−6 жовтня, проте на сході та південному сході втримається суха погода.

Між іншим, з найближчої неділі дощі поступово звільнятимуть Карпати — можна взяти маленьку відпустку для грибів», — додає Діденко.

Нагадаємо, що в «Укргідрометцентрі» прогнозують, що температура повітря у жовтні буде на кілька градусів вищою за кліматичну норму, а у листопаді — ближчою до норми.

Фото Pixabay

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