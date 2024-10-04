Курка з овочами в беконі: рецепт зірки «МайстерШефа» для тих, хто «шукає ідеальну страву»

Суддя шоу «МайстерШеф» Ектор Хіменес-Браво, який раніше ділився рецептом курячих стегенець у медово-імбирному соусі, запрпонував фоловерам приготувати ще одну страву з курятини, яке готується дуже швидко.

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«Якщо шукаєте ідеальну страву, яка готується швидко — цей рецепт для вас. Ніжне куряче філе, соковиті овочі й хрусткий бекон створюють неповторний тандем, який стане вашим улюбленим», — пише Хіменес-Браво на своїй сторінці у соцмережах.

Інгредієнти: Бекон — 200 г;

Філе куряче — 500 г;

Картопля — 300 г;

Помідори — 200 г;

Цибуля — 100 г;

Сіль, перець — за смаком.

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Приготування: РЕКЛАМА Викладіть бекон у форму так, щоб ним можна було прикрити начинку.

Філе курки наріжте на невеликі шматочки. Картоплю, помідори та цибулю наріжте кільцями.

Викладіть шматочки курячого філе у форму. Зверху додайте шар картоплі, посоліть і поперчіть. Далі викладайте помідори та цибулю.

Загорніть начинку у бекон.

Випікайте в розігрітій духовці до золотистого кольору, приблизно 30−40 хвилин.

Раніше учасники кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко та Ектор Хіменес-Браво поділилися рецептом приготуванням скумбрії на вугіллі, яку вони готували з копченою паприкою, часником, спеціями та соком лимону.

Фото — скріншот

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