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Курка з овочами в беконі: рецепт зірки «МайстерШефа» для тих, хто «шукає ідеальну страву»

13:34 4 жовтня 2024
Курка в беконі

Суддя шоу «МайстерШеф» Ектор Хіменес-Браво, який раніше ділився рецептом курячих стегенець у медово-імбирному соусі, запрпонував фоловерам приготувати ще одну страву з курятини, яке готується дуже швидко.

«Якщо шукаєте ідеальну страву, яка готується швидко — цей рецепт для вас. Ніжне куряче філе, соковиті овочі й хрусткий бекон створюють неповторний тандем, який стане вашим улюбленим», — пише Хіменес-Браво на своїй сторінці у соцмережах.

Інгредієнти:

  • Бекон — 200 г;
  • Філе куряче — 500 г;
  • Картопля — 300 г;
  • Помідори — 200 г;
  • Цибуля — 100 г;
  • Сіль, перець — за смаком.

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Приготування:

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  • Викладіть бекон у форму так, щоб ним можна було прикрити начинку.
  • Філе курки наріжте на невеликі шматочки. Картоплю, помідори та цибулю наріжте кільцями.
  • Викладіть шматочки курячого філе у форму. Зверху додайте шар картоплі, посоліть і поперчіть. Далі викладайте помідори та цибулю.
  • Загорніть начинку у бекон.
  • Випікайте в розігрітій духовці до золотистого кольору, приблизно 30−40 хвилин.

Раніше учасники кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко та Ектор Хіменес-Браво поділилися рецептом приготуванням скумбрії на вугіллі, яку вони готували з копченою паприкою, часником, спеціями та соком лимону.

Фото — скріншот

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