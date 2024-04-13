Скумбрія на мангалі від зірок «МастерШефа»: просто тане у роті

Учасники кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко та Ектор Хіменес-Браво поділилися приготуванням скумбрії на вугіллі.

«Скумбрія на вугіллі! Обожнюю рибку, особливо приготовану на багатті) Сьогодні ділимось з вами рецептом смачненької рибки, що тане у роті», — написала Рябенко.

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Інгредієнти: — Скумбрія- 2 шт;

- Копчена паприка- 1 ч. л;

- Чорний мелений перець;

- Сіль;

- Часник — 4 зубчики;

- Сік ½ лимону;

- Олія- 150 мл;

- Спеція для шашлику (за бажанням) РЕКЛАМА Процес приготування: — Скумбрію почистити й порізати на шматочки. Вирізати хребет та видалити кістки.

- Для приготування маринаду, змішати всі інгредієнти.

- Рибу помістити в пакет слайдер, або в посудину з кришкою, залити маринадом, перемішати та залишити на 30 хв.

- Тим часом можна зайнятись багаттям.

- Замариновану рибу нанизати на шампур і запікати до готовності, на розпеченому вугіллі. РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати запечену мариновану скумбрію від переможця «МайстерШефа».

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