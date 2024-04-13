Скумбрія на мангалі від зірок «МастерШефа»: просто тане у роті
Учасники кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко та Ектор Хіменес-Браво поділилися приготуванням скумбрії на вугіллі.
«Скумбрія на вугіллі! Обожнюю рибку, особливо приготовану на багатті) Сьогодні ділимось з вами рецептом смачненької рибки, що тане у роті», — написала Рябенко.
Інгредієнти:
— Скумбрія- 2 шт;
- Копчена паприка- 1 ч. л;
- Чорний мелений перець;
- Сіль;
- Часник — 4 зубчики;
- Сік ½ лимону;
- Олія- 150 мл;
- Спеція для шашлику (за бажанням)
Процес приготування:
— Скумбрію почистити й порізати на шматочки. Вирізати хребет та видалити кістки.
- Для приготування маринаду, змішати всі інгредієнти.
- Рибу помістити в пакет слайдер, або в посудину з кришкою, залити маринадом, перемішати та залишити на 30 хв.
- Тим часом можна зайнятись багаттям.
- Замариновану рибу нанизати на шампур і запікати до готовності, на розпеченому вугіллі.
Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати запечену мариновану скумбрію від переможця «МайстерШефа».53
Читайте нас у Facebook