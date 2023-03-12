«Час дивуватися й дивувати»: особливий рецепт печеної картоплі від Ектора Хіменеса-Браво
Відомий кулінар Ектор Хіменес-Браво, який раніше запропонував простий рецепт гарніру з цукіні, поділився також рецептом печеної картоплі в Instagram.
«Здавалося б, що такого може бути в приготуванні запеченої картоплі? Час дивуватися й дивувати: підготував особливий рецепт цієї простої страви, який неодмінно вам сподобається!» — написав він.
Інгредієнти:
Картопля — 500 г
Сіль — на смак
Авокадо — 1 шт.
Кеш’ю — 30 г
Петрушка — 5 г
Часник — 1 шт.
Оливкова олія — 20 мл
Кінза — 5 г
Цибуля зелена — 5 г
«Головний секрет: спочатку потрібно відварити картоплю, потім розчавити її, і лише після цього запекти», — розповів Ектор Хіменес-Браво.
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