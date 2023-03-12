«Час дивуватися й дивувати»: особливий рецепт печеної картоплі від Ектора Хіменеса-Браво

Відомий кулінар Ектор Хіменес-Браво, який раніше запропонував простий рецепт гарніру з цукіні, поділився також рецептом печеної картоплі в Instagram.

«Здавалося б, що такого може бути в приготуванні запеченої картоплі? Час дивуватися й дивувати: підготував особливий рецепт цієї простої страви, який неодмінно вам сподобається!» — написав він.

Інгредієнти: Картопля — 500 г

Сіль — на смак

Авокадо — 1 шт.

Кеш’ю — 30 г

Петрушка — 5 г

Часник — 1 шт.

Оливкова олія — 20 мл

Кінза — 5 г

Цибуля зелена — 5 г

«Головний секрет: спочатку потрібно відварити картоплю, потім розчавити її, і лише після цього запекти», — розповів Ектор Хіменес-Браво.

Раніше «ФАКТИ» розповіли про те, як приготувати пісний салат з картоплею та оселедцем.

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