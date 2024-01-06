Курячі стегна в медово-імбірному соусі від Ектора Хіменеса-Браво: рецепт, який має бути в «арсеналі» кожної господині
Суддя «МайстерШеф» (СТБ) Ектор Хіменес-Браво запропонував фоловерам рецепт курячих стегенець у медово-імбирному соусі.
«З настанням холодів все більше хочеться ситних та пряних страв. Цей рецепт — must have кожної господині. М’ясо виходить дуже соковитим, ароматним, з приємно солодкуватою скоринкою», — пише шеф-кухар на своїй сторінці у соцмережах.
Інгредієнти:
- Куряче стегно без кістки — 4 шт;
- Кукурудзяний крохмаль — 30 г;
- Перець — за смаком;
- Соєвий соус — 100 г;
- Мед — 30 г;
- Імбир — 20 г;
- Часник — 3 зубчики;
- Олія для смаження;
- Кунжут.
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Приготування:
- Стегна поперчити, обваляти в крохмалі та обсмажити на олії, по 4 хв з кожного боку.
- Соєвий соус, мед, натертий часник та імбир об’єднати й перемішати. Вилити на пательню й довести до кипіння.
- Викласти стегна в соус та обсмажити ще по 2 хв з кожної сторони.
- Посипати кунжутом.
«Найкраще смакує з рисом. Але чудово підходить до будь-якого гарніру», — додає шеф-кухар.
Раніше Ектор Хіменес-Браво поділиться рецептом гарбузового пюре у гарбузі, яке, за словами судді «МайстерШеф», є гарним варіантом гарніру до м’яса та «скарбницею користі».
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