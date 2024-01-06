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Курячі стегна в медово-імбірному соусі від Ектора Хіменеса-Браво: рецепт, який має бути в «арсеналі» кожної господині

15:34 6 січня 2024
Курятина у медовому соусі

Суддя «МайстерШеф» (СТБ) Ектор Хіменес-Браво запропонував фоловерам рецепт курячих стегенець у медово-імбирному соусі.

«З настанням холодів все більше хочеться ситних та пряних страв. Цей рецепт — must have кожної господині. М’ясо виходить дуже соковитим, ароматним, з приємно солодкуватою скоринкою», — пише шеф-кухар на своїй сторінці у соцмережах.

Інгредієнти:

  • Куряче стегно без кістки — 4 шт;
  • Кукурудзяний крохмаль — 30 г;
  • Перець — за смаком;
  • Соєвий соус — 100 г;
  • Мед — 30 г;
  • Імбир — 20 г;
  • Часник — 3 зубчики;
  • Олія для смаження;
  • Кунжут.

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Приготування:

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  • Стегна поперчити, обваляти в крохмалі та обсмажити на олії, по 4 хв з кожного боку.
  • Соєвий соус, мед, натертий часник та імбир об’єднати й перемішати. Вилити на пательню й довести до кипіння.
  • Викласти стегна в соус та обсмажити ще по 2 хв з кожної сторони.
  • Посипати кунжутом.

«Найкраще смакує з рисом. Але чудово підходить до будь-якого гарніру», — додає шеф-кухар.

Раніше Ектор Хіменес-Браво поділиться рецептом гарбузового пюре у гарбузі, яке, за словами судді «МайстерШеф», є гарним варіантом гарніру до м’яса та «скарбницею користі».

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Фото — скріншот

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