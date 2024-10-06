Це просто зводить з розуму: Кейт Міддлтон розповіла про «кошмарну» звичку принца Вільяма

Кейт Міддлтон вперше після курсу хімієтерапії вийшла в світ з принцом Вільямом. Попри те, що Вільям — майбутній король, він має шкідливі звички, які дратують його дружину. Принцеса Уельська розповіла, що це просто зводить її з розуму, пише The Mirror.

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У 2018 році подружжя відвідало військову базу на Кіпрі, щоб зустрітися з військовослужбовцями, які зустрічатимуть Різдво далеко від своїх родин, та офіційно відкрити нову рекреаційну зону. Коли вони оглядали приміщення, Вільям застеріг: «Не кладіть піцу на дивани». Та Кейт тут же викрила його самого в цій згубній звичці, сказавши: «Ти — просто кошмар з цим!»

Загальновідомо, що пара любить час від часу насолоджуватися їжею на винос. У 2017 році в інтерв'ю BBC Radio 1 Кейт запитали, чи замовляла сім'я коли-небудь їжу на винос, і якщо так, то яка її улюблена страва. Вона відповіла з ентузіазмом: «Безумовно. І карі теж!» Вона продовжила пояснювати: «Зазвичай його не замовляють до палацу, ми самі йдемо і забираємо його». А потім з гумором додала: «Не самі».

Кейт також поділилася, що хоча вона має схильність до гострої їжі, Вільям не поділяє її пристрасті до карі. Якось він зізнався, що йому подобається куряча масала. Вільям також визнав, що йому складно обирати між різними кухнями, коли замовляє їжу на винос. «Це справжня головоломка, коли справа доходить до цього. Піца, каррі чи китайська кухня», — сказав він.

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Подейкують, що покійна королева Єлизавета любила класичну британську їжу на винос і посилала свого лакея, щоб той приніс їй замовлення.

А от Вільям, виявляється, є фанатом фаст-фуду і дуже любить мережу Nando's. В документальному фільмі BBC «Футбол, принц Вільям і наше психічне здоров'я», прем'єра якого відбулася в травні 2020 року, він зізнався: «Всі люблять Nando's». Однак додав, що вже багато років не куштував бургери чи піту з цієї закусочної.

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Раніше журналісти підрахували, у яку суму щорічно обходиться британцям утримання королівської сім'ї.

Тим часом Британія завмерла в очікуванні документального фільма-бомби під назвою «Камілла: зла мачуха Гаррі», який може додати неприємностей багатьом у королівській родині.

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