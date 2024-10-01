Опальний принц наносить новий удар: на екрани виходить фільм «Камілла: зла мачуха Гаррі»

Протягом багатьох років Камілла, яка на той час була колишньою дівчиною Чарльза, зазнавала багато критики, особливо після того, як принцеса Діана розкрила, що Чарльз мав роман зі своєю колишньою під час їхнього шлюбу. Затамувавши певну злість від часу, проведеного з членами королівської сім'ї, принц Гаррі у своїх гучних мемуарах «Spare» зробив брутальні заяви про Каміллу, назвавши її «злою мачухою».

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Тепер ці твердження будуть знову озвучені в новому шокуючому документальному фільмі Channel 4, який вийде на екрани за кілька тижнів, пише The News.

Джерела повідомили, що фільм під назвою «Камілла: зла мачуха Гаррі» спричинить неприємності багатьом аж до Букінгемського палацу.

Інсайдери також розповіли, що зйомки серіалу були призупинені після того, як у лютому цього року король Чарльз оголосив про свій онкологічний діагноз.

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Телеканал вичікував певний час, щоб показати документальний фільм-бомбу.

«Це викличе серйозні хвилі — і Channel 4 це знає. Вони знають, що це дуже суперечлива тема. Багатьом людям це не сподобається, особливо в Букінгемському палаці», — прокоментував один із співрозмовників видання.

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У своїх мемуарах «Spare» герцог Сассекський поділився, що колись думав, чи не стане Камілла колись його злою мачухою. Гаррі стверджував, що вони з братом принцом Вільямом благали батька не одружуватися з Каміллою, але він все ж таки зробив це у 2005 році.

Ця новина з'явилася за кілька днів до того, як король Чарльз і його дружина вирушать у міжнародне турне до Австралії та Самоа.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, як принц Гаррі розплачується за свої одкровення.

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