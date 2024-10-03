«Місто не було логістичним хабом»: експерт про втрату Вугледара

Втрата Вугледара має негативне психологічне значення, аніж якось ускладнює ситуацію на напрямку, вважає експерт Центру оборонних стратегій, полковник запасу Віктор Кевлюк. Проте інші експерти вважають, що втрата Вугледару зробить удар окупантів по Запоріжжю неминучим.

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«Від Вугледара до сусідніх напрямків досить далеко. Близько 20 кілометрів до Курахового, 56 км до Покровська, 30 км до Великої Новосілки. Місто не було логістичним хабом — і його втрата має швидше негативне психологічне значення, ніж якось ускладнює ситуацію».

Він додав, що наші воїни утримують Вугледарський плацдарм — рубіж Гостре — Максиміліянівка — Георгіївка — Победа — Костянтинівка — Катеринівка — Водяне. Тривають бої по рубежу Макарівка — Новодонецьке — Золота Нива — Пречистівка — околиці Вугледара.

«Ймовірно, наші перейдуть до оборони на рубежі Золота Нива — Новоукраїнка — Богоявленка».

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, чим Вугледар цінний та чому окупантам стане легше після його окупації, а також про звинувачення нардепки Мар'яни Безуглої у підриві обороноздатності держави в умовах війни та зливі ворогові інформації про дислокацію та переміщення ЗСУ.

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