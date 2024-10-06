У сім років лишився сиротою: під Покровськом загинув воїн з Черкащини

У День захисників і захисниць України Будищенська громада у Черкаській області попрощалась із захисником Андрієм Сікало. Його життя обірвалося 20 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Миколаївка Покровського району Донецької області. У листопаді йому мало виповнитись лише 30 років, повідомляє громада.

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«Андрій у сім років залишився сиротою. Опіку над ним взяв його старший брат Роман з дружиною. Закінчив середню школу у рідному селі та вступив до духовної семінарії, що в Києві. Був одружений. До вступу до лав ЗСУ працював на місцевому підприємстві. У 2018 році переїхав на постійне проживання в село Лозівок. Андрій був щирим, небайдужим, веселим, чесним, готовим підтримати у будь-якій ситуації, він був готовий любити увесь світ», — йдеться у повідомленні.

Лише у липні цього року Андрій Сікало пішов захищати свою країну, свою сім’ю, своїх дітей… Був заступником командира бойової машини — навідником-оператором. Загинув внаслідок обстрілу окупантів.

Поховали Андрія на місцевому кладовищі в селі Лозівок. Без батька залишилися дев’ятирічний Ілля та дворічна Єва.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Донеччині загинув батько п’ятьох дітей з Волині Сергій Климчук.

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