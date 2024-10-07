40.98 / 41.50 45.13 / 45.80
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Смачний рецепт для сімейної вечері: готуємо курячий пиріг з грибами

20:33 7 жовтня 2024
курячий пиріг із сиром та грибами

Якщо ви на дієті, але не хочете відмовляти собі у смакоті, то курячий пиріг з грибами — ідеальний варіант. Складники прості та доступні. По технології приготування він підходить навіть дітям. Але малюкам не рекомендовано їсти гриби, тому їх можна замінити на будь які овочі, а курятину можна замінити на індичку, ділиться дієтологиня Катерина Черкаська.

Інгредієнти:

  • Куряче філе 100 г
  • Гриби 100 г
  • Цибуля 20 г
  • Яйце 1 шт.
  • Йогурт густий нежирний 20 г
  • Сир твердий нежирний 20 г
  • Спеції та зелень за смаком

Приготування:

З курячого філе робимо фарш. Гриби та цибулю мілко нарізаємо та обсмажуємо на краплині олії, додаємо спеції. Змішуємо яйце з йогуртом і мілко нарізаною зеленню.

РЕКЛАМА

Фарш викладаємо в форму для запікання і формуємо бортик з м'яса. В середину викладаємо гриби, заливаємо яєчно-йогуртовою заливкою та посипаємо натертим сиром.

Відправляємо пиріг випікатися 20 хвилин при 180 градусах.

РЕКЛАМА

Нагадаємо рецепт курячої грудки з грибами.

РЕКЛАМА

95

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

десерт

Крутий десерт з гарбуза: сподобається навіть прискіпливому гурману

Таро-розклад

Водоліям — «Зірка», Близнюкам — «Закохані», а Левам — «Сила»: Таро-прогноз на 7 жовтня

прання

Гель, порошок чи капсули: що найкраще працює для прання

принц Гаррі та Меган Маркл

Принц Гаррі та Меган Маркл стали «дійними коровами»: розплата за помилку

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту