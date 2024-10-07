Смачний рецепт для сімейної вечері: готуємо курячий пиріг з грибами

Якщо ви на дієті, але не хочете відмовляти собі у смакоті, то курячий пиріг з грибами — ідеальний варіант. Складники прості та доступні. По технології приготування він підходить навіть дітям. Але малюкам не рекомендовано їсти гриби, тому їх можна замінити на будь які овочі, а курятину можна замінити на індичку, ділиться дієтологиня Катерина Черкаська.

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Інгредієнти:

Куряче філе 100 г

Гриби 100 г

Цибуля 20 г

Яйце 1 шт.

Йогурт густий нежирний 20 г

Сир твердий нежирний 20 г

Спеції та зелень за смаком

Приготування:

З курячого філе робимо фарш. Гриби та цибулю мілко нарізаємо та обсмажуємо на краплині олії, додаємо спеції. Змішуємо яйце з йогуртом і мілко нарізаною зеленню.

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Фарш викладаємо в форму для запікання і формуємо бортик з м'яса. В середину викладаємо гриби, заливаємо яєчно-йогуртовою заливкою та посипаємо натертим сиром.

Відправляємо пиріг випікатися 20 хвилин при 180 градусах.

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Нагадаємо рецепт курячої грудки з грибами.

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