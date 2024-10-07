Смачний рецепт для сімейної вечері: готуємо курячий пиріг з грибами
Якщо ви на дієті, але не хочете відмовляти собі у смакоті, то курячий пиріг з грибами — ідеальний варіант. Складники прості та доступні. По технології приготування він підходить навіть дітям. Але малюкам не рекомендовано їсти гриби, тому їх можна замінити на будь які овочі, а курятину можна замінити на індичку, ділиться дієтологиня Катерина Черкаська.
Інгредієнти:
- Куряче філе 100 г
- Гриби 100 г
- Цибуля 20 г
- Яйце 1 шт.
- Йогурт густий нежирний 20 г
- Сир твердий нежирний 20 г
- Спеції та зелень за смаком
Приготування:
З курячого філе робимо фарш. Гриби та цибулю мілко нарізаємо та обсмажуємо на краплині олії, додаємо спеції. Змішуємо яйце з йогуртом і мілко нарізаною зеленню.
Фарш викладаємо в форму для запікання і формуємо бортик з м'яса. В середину викладаємо гриби, заливаємо яєчно-йогуртовою заливкою та посипаємо натертим сиром.
Відправляємо пиріг випікатися 20 хвилин при 180 градусах.
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