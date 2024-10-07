Оселедець по-корейськи: швидкий рецепт смачної закуски

Філе оселедця у різноманітних маринадах можна знайти на полицях супермаркетів. Але закуска, яку зробили вдома, значно смачніша та й дешевша. Рецепт такої закуски запропонували кулінарки сайту для жінок.

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Оригінальну страву можна приготувати зі звичайного оселедця, додав до нього трохи, на перший погляд, незвичних інгредієнтів.

Продукти:

Два великі солоні оселедці

Одна невелика цибулина

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Морква по-корейськи — 100 гр

По 1 стол л олії соняшникової, яблучного оцту, гірчиці у зернах

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2 стол л кетчупу зі смаком чилі (для любителів гостренького).

Приготування:

Розібрати оселедці від кісток. Філе нарізати порційними шматочками.

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Цибулю нарізати дуже тонкими півкільцями. Змішати разом оселедець, цибулю та моркву по-корейськи.

Окремо змішати кетчуп, олію, гірчицю та оцет.

Заправити оселедці маринадом. Перемішати.

Накрити харчовою плівкою й залишити у холодильнику на 12 годин, а краще на добу.

Закуска готова.

Раніше ми розповідали, як приготувати закуску з оселедця, яку автор назвав «Оселедець фінських моряків».

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