Оселедець по-корейськи: швидкий рецепт смачної закуски
Філе оселедця у різноманітних маринадах можна знайти на полицях супермаркетів. Але закуска, яку зробили вдома, значно смачніша та й дешевша. Рецепт такої закуски запропонували кулінарки сайту для жінок.
Оригінальну страву можна приготувати зі звичайного оселедця, додав до нього трохи, на перший погляд, незвичних інгредієнтів.
Продукти:
Два великі солоні оселедці
Одна невелика цибулина
Морква по-корейськи — 100 гр
По 1 стол л олії соняшникової, яблучного оцту, гірчиці у зернах
2 стол л кетчупу зі смаком чилі (для любителів гостренького).
Приготування:
Розібрати оселедці від кісток. Філе нарізати порційними шматочками.
Цибулю нарізати дуже тонкими півкільцями. Змішати разом оселедець, цибулю та моркву по-корейськи.
Окремо змішати кетчуп, олію, гірчицю та оцет.
Заправити оселедці маринадом. Перемішати.
Накрити харчовою плівкою й залишити у холодильнику на 12 годин, а краще на добу.
Закуска готова.
Раніше ми розповідали, як приготувати закуску з оселедця, яку автор назвав «Оселедець фінських моряків».159
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