На смак — крутіше червоної риби: як приготувати оселедця фінських моряків (відео)
Незважаючи на війну, багато українців уже зараз починають готуватись до зустрічі Нового року. І якщо для святкової ночі цілком підійде салат «Королівська шуба», то для «післясмаку» першого січня дуже корисною буде інша закуска, яку автор назвав «Оселедець фінських моряків».
Для її приготування знадобляться:
- малосольний оселедець — 2 шт;
- цибуля — 2 шт;
- гостра гірчиця — 2 столові ложки;
- гірчиця французька — 2 столові ложки;
- сіль — половина чайної ложки;
- мед — 1 чайна ложка;
- сік лимона — 2 столові ложки;
- рослинна олія — 100 мл.
Етапи приготування
Цибулю очистіть і наріжте півкільцями.
До цибулі додайте 2 столові ложки оцту і залийте окропом. Залишіть цибулю на 10 хвилин.
Очистіть оселедець, видаліть кістки та наріжте невеликими порційними шматочками.
Приготуйте маринад, змішавши гостру гірчицю, гірчицю з зернами, мед, лимонний сік, олію і перемішавши все вінчиком.
Викладіть в ємність шарами оселедець і мариновану цибулю, залийте маринадом. Можна викладати маринад ще між шарами з цибулею та оселедцем, так рибка краще промаринується.
Забираємо оселедець у холодильник на добу.
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