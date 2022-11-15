Незважаючи на війну, багато українців уже зараз починають готуватись до зустрічі Нового року. І якщо для святкової ночі цілком підійде салат «Королівська шуба», то для «післясмаку» першого січня дуже корисною буде інша закуска, яку автор назвав «Оселедець фінських моряків».

Для її приготування знадобляться:

малосольний оселедець — 2 шт;

цибуля — 2 шт;

гостра гірчиця — 2 столові ложки;

гірчиця французька — 2 столові ложки;

сіль — половина чайної ложки;

мед — 1 чайна ложка;

сік лимона — 2 столові ложки;

рослинна олія — 100 мл.

Етапи приготування

Цибулю очистіть і наріжте півкільцями.

До цибулі додайте 2 столові ложки оцту і залийте окропом. Залишіть цибулю на 10 хвилин.

Очистіть оселедець, видаліть кістки та наріжте невеликими порційними шматочками.

Приготуйте маринад, змішавши гостру гірчицю, гірчицю з зернами, мед, лимонний сік, олію і перемішавши все вінчиком.

Викладіть в ємність шарами оселедець і мариновану цибулю, залийте маринадом. Можна викладати маринад ще між шарами з цибулею та оселедцем, так рибка краще промаринується.

Забираємо оселедець у холодильник на добу.

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