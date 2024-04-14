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Філе оселедця в ароматному маринаді: смачно, просто і бюджетно

22:30 16 квітня 2024
оселедець в ароматному маринаді

Сьогодні у супермаркетах можна купити філе оселедця у різних маринадах. Але самому приготувати домашній оселедець обійдеться набагато дешевше. Та й домашня їжа є домашня — і з цим ніхто не посперечається.

Звісно, потрібно витратити трохи часу, але це того варте.

Рецептом оселедця в ароматному маринаді поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— Приготуємо смачний оселедець в ароматному маринаді, — каже Елла Іванова. — Це дуже легко та просто. Можливо, цей рецепт стане вашим улюбленим.

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Оселедець в ароматному маринаді

  • 1 оселедець
  • 2 цибулини

Для маринаду:

  • 4 столові ложки кетчупу
  • 1 чайна ложка меду
  • 1 чайна ложка гірчиці
  • 20−30 г винного оцту
  • 80 г олії
  • 2 гвоздики
  • Перчик чилі
  • Коріандр

Оселедець очищаємо від шкіри та кісток і нарізаємо філе на невеликі шматочки. Потім ріжемо цибулю.

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Маринад готуємо, поєднавши всі інгредієнти, трохи прогріваємо та повністю охолоджуємо. Пробуємо. Якщо оселедець не солоний, додаємо в маринад сіль.

Далі все просто. З'єднуємо маринад з оселедцем та цибулею. Даємо постояти у холодильнику добу.

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І смачного!

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт оселедця у сметані (по-польськи) — дивне, але дуже смачне поєднання.

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Фото з альбому Елли Іванової

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