Філе оселедця в ароматному маринаді: смачно, просто і бюджетно
Сьогодні у супермаркетах можна купити філе оселедця у різних маринадах. Але самому приготувати домашній оселедець обійдеться набагато дешевше. Та й домашня їжа є домашня — і з цим ніхто не посперечається.
Звісно, потрібно витратити трохи часу, але це того варте.
Рецептом оселедця в ароматному маринаді поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.
— Приготуємо смачний оселедець в ароматному маринаді, — каже Елла Іванова. — Це дуже легко та просто. Можливо, цей рецепт стане вашим улюбленим.
Оселедець в ароматному маринаді
- 1 оселедець
- 2 цибулини
Для маринаду:
- 4 столові ложки кетчупу
- 1 чайна ложка меду
- 1 чайна ложка гірчиці
- 20−30 г винного оцту
- 80 г олії
- 2 гвоздики
- Перчик чилі
- Коріандр
Оселедець очищаємо від шкіри та кісток і нарізаємо філе на невеликі шматочки. Потім ріжемо цибулю.
Маринад готуємо, поєднавши всі інгредієнти, трохи прогріваємо та повністю охолоджуємо. Пробуємо. Якщо оселедець не солоний, додаємо в маринад сіль.
Далі все просто. З'єднуємо маринад з оселедцем та цибулею. Даємо постояти у холодильнику добу.
І смачного!
Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт оселедця у сметані (по-польськи) — дивне, але дуже смачне поєднання.
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Фото з альбому Елли Іванової9
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