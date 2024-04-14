Філе оселедця в ароматному маринаді: смачно, просто і бюджетно

Сьогодні у супермаркетах можна купити філе оселедця у різних маринадах. Але самому приготувати домашній оселедець обійдеться набагато дешевше. Та й домашня їжа є домашня — і з цим ніхто не посперечається.

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Звісно, потрібно витратити трохи часу, але це того варте.

Рецептом оселедця в ароматному маринаді поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— Приготуємо смачний оселедець в ароматному маринаді, — каже Елла Іванова. — Це дуже легко та просто. Можливо, цей рецепт стане вашим улюбленим.

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Оселедець в ароматному маринаді 1 оселедець

2 цибулини Для маринаду: 4 столові ложки кетчупу

1 чайна ложка меду

1 чайна ложка гірчиці

20−30 г винного оцту

80 г олії

2 гвоздики

Перчик чилі

Коріандр

Оселедець очищаємо від шкіри та кісток і нарізаємо філе на невеликі шматочки. Потім ріжемо цибулю.

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Маринад готуємо, поєднавши всі інгредієнти, трохи прогріваємо та повністю охолоджуємо. Пробуємо. Якщо оселедець не солоний, додаємо в маринад сіль.

Далі все просто. З'єднуємо маринад з оселедцем та цибулею. Даємо постояти у холодильнику добу.

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І смачного!

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт оселедця у сметані (по-польськи) — дивне, але дуже смачне поєднання.

Фото з альбому Елли Іванової

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