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Готові до відриву й драйву: Юлія Саніна показала свою гримерку в Америці

10:50 8 жовтня 2024
Юлія Саніна

Популярна співачка, лідерка гурту «The Hardkiss» Юлія Саніна зараз перебуває з туром у Північній Америці. На своїй сторінці у соціальній мережі Юлія виклала світлини з Лос-Анджелесу, де її гурт виступав у легендарному клубі «Whisky A Go-Go». Юлія записала сторіз, у якому провела невелику екскурсію по клубу та показала, як виглядає її гримерка.

— Ми вже у легендарному клубі, — сказала Юлія Саніна. — Важко знайти альтернативний гурт, який тут НЕ грав.

До речі, наступного дня після виступу українського колективу на сцену клубу вийшов відомий американський рок-гурт «Мотлі Крю».

Саніна показала свою гримерку, стіни якої розписані автографами музикантів.

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Саніна у гримерці

— Навіть є знайомі підписи, — сказала Юля, вказуючи на стіну. - Наприклад, «Козак Сіромаха» та Пивоваров.

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— Це було незабутньо! - була під враженням після виступу Саніна. — Я дуже задоволена нашим концертом. Ми їдемо далі у Чикаго, де будемо 11 жовтня, у мій день народження. Щоб всі були нарядні, готові до відриву й драйву.

Раніше «ФАКТИ» писали, що популярний гурт зібрав мільйон гривень для ГУР МО.

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