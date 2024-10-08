На черзі за «Охотніком» — «Грім»? Коли і який ще важкий дрон рф може з’явитися на передовій

Ворог безперервно атакує Україну ракетами і дронами, з якими справляється ППО країни. На Донбасі 5 жовтня було знищено рідкісний реактивний БпЛА рф «Охотнік». Літальний апарат було збито в районі міста Костянтинівка, і його уламки зараз вивчають.

ВІДЕО ДНЯ

Як пише у своєму блозі військовий експерт, професор кафедри Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного Андрій Харук, крім «Охотніка», у рф розробляють ще один важкий БпЛА — «Грім». Роботи над ним тривають із 2020 року і за цей час дрон уже не раз змінювався.

Останній дослідний прототип БпЛА став одномоторним із великими габаритами — розмах крила 10 м, довжина — 13 м, висота на землі — 3,8 м, що фактично дорівнює габаритам F-16. Максимальна швидкість, заявлена розробниками — 1000 км/год (тобто апарат дозвуковий — Авт.), крейсерська — 650−800 км/год. Такі великі габарити і дозвукова швидкість робить його вразливим для ППО.

У плані озброєння «Грім» може нести дві ракети класу «повітря-повітря» і ще дві бомби, бо має 4 вузли для підвіски озброєння, той же F-16 має їх 9.

РЕКЛАМА

Як підкреслює експерт, виробник БпЛА — компанія «Кронштадт», має великий досвід розробки безпілотників, і цілком здатна довести «Грім» до стадії льотних випробувань. Щоправда, навряд чи вони протистоятимуть ЗСУ на передовій.

«Які перспективи у „Грому“? Думаю, розробку цього БпЛА фірма „Кронштадт“ (непогано заробляє на безпілотниках інших класів) здатна самостійно довести, принаймні, до стадії льотних випробувань. А ось далі — все залежатиме від позиції міністерства нападу росії. У будь-якому разі, до серійного виробництва „Грому“ мине ще кілька років», — наголошує Андрій Харук.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, вартість збитого «Охотніка» оцінюють у понад 1 млрд російських рублів (щонайменше 10 млн дол.), загалом їх зробили поки що не більше 3 і вирішили провести випробування в бойових умовах. Випробування дрон благополучно провалив.

РЕКЛАМА

130

Читайте нас у Facebook