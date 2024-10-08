Чи достойні ви того, що виборює вам кожен день українська армія: військовий про ставлення влади та суспільства до захисників

Начальник штабу 12-ї бригади «Азов» НГУ Богдан Кротевич звернув увагу на проблему із грошовим забезпеченням українських курсантів, які «програють» навіть полоненим росіянам.

На тлі жахливих новин з фронту начальник штабу 12 бригади «Азов» НГУ Богдан Кротевич критикує владу і політиків за те, що вони не дбають про українських військових, а лише переслідують свої власні інтереси.

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«Дві новини, на які я натрапив в один день, — пише Богдан Кротевич у соцмережах. — Перша — білгородська область виплачуватиме 31 тисячу доларів підйомних тим, хто підпише контракт з армією рф та піде воювати в Україну. Друга — порівняння заробітньої платні військовополоненого рф в українському полоні — 1500 грн, з курсантом війьсковослужбовцем України — від 620 до 790 грн.

Вже не знаю, яким чином можна продовжувати так низько та безпринципно плювати на своє населення та військовослужбовців, які фактично дають всім українцям право на існування. Кожен раз, коли я впевнений, що нічого в цьому світі мене більше не здивує — або політики, або вище військове керівництво просто ніби каже «холд май бір» і плює в лице всім військовим в першу чергу.

Але все ж таки, як ви, бляха, мене дістали, як же ж всі ви мене бісите. Прекрасний вигаданий персонаж Алана Мура Ророшах казав так: «Ліберали, інтелектуали, солодкоголосі балакуни…».

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Більшість нардепів, котрих ви обрали, тільки і пиз… ть про проблеми, але по факту роблять мінімум (або ніхіба) — бо бояться втратити посади, кормушки, статки. Для них це гра в картковий будинок з Кевіном Спейсі. Кожен переслідує власні інтереси, але не інтереси держави.

Чи достойні ви того, що виборює вам кожен день українська армія? Втім, не дивлячись на мою, як мені здається логічну агресію, так сталось, що: як немає тих, хто серйозно береться за вирішення проблеми з відповідальністю вищого військового керівництва, так і немає тих, хто глобально береться за боротьбу захисту інтересів та престижу курсантів військовослужбовців. Так, є невеличкі групи самих курсантів, котрі борються самі за себе в тому числі, та окремі військовослужбовці, проте ресурсів (в тому числі медійного) їм не вистачає.

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Це іронічно доречі, ви всі так любите критикувати ООН, що воно «стурбовано», а самі шо? Що зробили після того, як прочитали цю новину? Може петицію створили, може написали депутатське звернення, може вивчили це питання і знайшли методи його вирішення? Як кажуть в англомовних країнах «shame on you». Але ж солдат 18 років не винен, що ви такі безвідповідальні. Факт залишається фактом — генералам і більшості українського суспільства по… й в даній ситуації на курсантів. А тим, кому не по… й і хто знає, як можна виправити дану ситуацію, напишіть мені в приватні. Якось качнемо з вами цю історію".

Фото із соцмереж

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