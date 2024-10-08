Попри нову драму у справі про вбивство: Алека Болдвіна побачили на прогулянці з коханою

Алек Болдвін та його дружина Гіларія були помічені на Мангеттені, де вони насолоджувалися рідкісною можливістю провести час разом. Подружжя, яке познайомилося в одному з нью-йоркських ресторанів у 2011 році, мало розслаблений вигляд, прогулюючись містом після того, як купило напої та випічку в місцевій кав'ярні, пише Marca.

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Для прогулянки 66-річний Болдвін одягнув чорну куртку та штани, а 40-річна Гіларія обрала синю футболку, темні штани, великі сонцезахисні окуляри та взула в'єтнамські капці. Алек Болдвін тримав у руках крижаний напій матча, а його дружина посьорбувала гарячу каву.

Пара була зайнята зйомками свого майбутнього сімейного реаліті-серіалу, який вийде в етер на каналі TLC у 2025 році. Зйомки шоу, в якому беруть участь семеро дітей (Кармен, 11 років, Рафаель, 9 років, Леонардо, 7 років, Ромео, 6 років, Едуардо, 3 роки, Марія, 3 роки та Іларія, 1 рік), нещодавно проходили в Гемптоні.

Алек також має доньку від колишньої дружини, актриси Кім Бейсінгер, — 27-річну Ірландію Болдвін.

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У той час як сімейне життя є центром їхнього нового проєкту, Алек Болдвін продовжує стикатися з юридичними проблемами, що пов’язані з трагічним інцидентом на зйомках фільму «Іржа» у 2021 році, який призвів до загибелі оператори українського походження Галини Гатчінс і поранення режисера Джоеля Соузи.

Юридичні проблеми Болдвіна нещодавно нагадали про себе, коли прокурор Нью-Мексико звернувся до судді з проханням переглянути рішення про зняття з нього звинувачення у ненавмисному вбивстві.

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У липні справу було закрито після того, як захист Болдвіна заявив, що прокурори приховали докази. Алек Болдвін, виконавець головної ролі та співпродюсер фільму «Іржа», стверджує, що, хоча він відвів назад курок пістолета під час репетиції, він не натискав на курок.

Спеціальний прокурор Карі Морріссі наполягає на повторному відкритті справи, заявляючи, що звільнення не мало під собою фактичних підстав. Команда адвокатів Болдвіна рішуче виступає проти цього клопотання, звинувачуючи Морріссі у зловживанні судовим процесом і приховуванні доказів.

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Поки триває судовий процес, Алек Болдвін залишається зосередженим на своїй сім'ї та майбутньому реаліті-шоу, балансуючи між громадськими обов'язками та особистими проблемами.

Нагадаємо, у жовтні 2021 року на зйомках вестерну «Іржа» Алек Болдвін застрелив операторку українського походження Галину Гатчінс.

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