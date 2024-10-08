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Стиль життя

Новий тренд — Solo dining: дедалі більше людей воліють обідати в ресторані на самоті

22:02 8 жовтня 2024
жінка обідає у ресторані

Пішли у забуття часи, коли ходити до ресторану самому було некомфортно. Зараз — навпаки: дедалі більше людей прагнуть обідати на самоті. Про це свідчить статистика у багатьох країнах Європи, у США та в Японії.

Тренд Solo dining набирає обертів. Серед його прихильників зовсім не ті люди, яким нема з ким піти. Зазвичай вони мають і сім'ю, і друзів, і колег. Сенс Solo dining — побути на самоті, про щось подумати, щось почитати, поки принесуть замовлені страви. Крім того, це можливість насолодитися їжею більшою мірою, адже коли ми їмо в компанії, часто більше концентруємося на спілкуванні, ніж на їжі.

Їжа на самоті має чимало інших переваг. Насамперед своє спонтанне бажання відвідати ресторан не потрібно з кимось погоджувати, під когось підлаштовуватися. Вибираючи як десерт калорійне тістечко з кремом, не треба турбуватися про те, що про вас подумають друзі та колеги. Зрештою, за бажанням ви можете замовити навіть два тістечка!

Багато рестораторів вже сьогодні враховують новий тренд у формуванні меню та розсадженні клієнтів.

Раніше експертка зі стилю Світлана Батрак розповідала «ФАКТАМ» про стиль життя та харчування італійців: вони їдять в один і той самий час, не поспішають і не переїдають.

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Читайте також: Несолодкі десерти та необістро: нові тренди в гастрономії від тренд-редакторки Ольги Сметанської

Фото Pixabay

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