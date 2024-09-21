Кроти забудуть до вас дорогу: аграрій з Київщини розповів про боротьбу з непрошеними гостями на дачі

Для кожного садівника, городника та дачника його ділянка — це результат невтомної праці. Аграрій Валерій з Київщини показав, що сталося на ділянці за його відсутність, а саме — як кроти почали все інтенсивно перекопувати й зіпсували газон та інші грядки.

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За словами Валерія, якщо кріт вже зайшов на ділянку, він буде просуватися далі.

Городник придбав препарат «Джин» у вигляді спеціальних пігулок, й розсипав їх по городу. Як виявилося, ці пігулки випаровують газ, який небезпечний для тварин та людей. Тож з ними потрібно поводитись дуже обережно.

В результаті такої боротьби, кроти, які були на ділянці загинули, а частково пішли. Їх не було близько року.

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Після повторного повернення кротів, препарат, або його аналог, знов потрібно розсипати по ділянці. Кроти його дуже лякаються.

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