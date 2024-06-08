Березовий дьоготь у саду та на городі: яка від нього користь і як правильно приготувати розчин

Берьозовий дьоготь є компонентон низки розчинів, які мають застосування на городі. Зокрема, для захисту низки овочів від колорадського жука.

Як пише канал «Дача. Сад та город», для захисту картоплі, баклажана, перцю і томатів від колорадського жука рослини обробляють розчином березового дьогтю (10 г) та води (10 літрів).

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Для захисту часнику та цибулі від цибульної мухи столову ложку дьогтю та 30 грам господарського мила змішують з 10 літрами води. Цей же рецепт підходить і для захисту буряків від шкідників.

Від метелика-білянки, капустяної мухи капусту, редиску та ріпу проливають розчином з 1 ст. л. дьогтю та 10 літрів води. Поливається щойно висаджена розсада, а через 10 днів процедуру повторюють.

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Малину (від довгоносика-квіткоїда, павутинного кліща) обробляють до появи бутонів, а чорну смородину (від кліщів, рябухи, борошнистої роси, іржі) — до початку цвітіння обприскують розчином води, дьогтю та мила.

Для захисту від яблуневого метелика, плодожерки дерева та грунт навколо обприскують розчином з 10 г дьогтю, 40 г мила та 10 літрів води.

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Про те, яка «хімія» може бути корисною на дачній ділянці, читайте на нашому сайті.

Фото з відкритих джерел

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