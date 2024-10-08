Криза в королівській родині: принц Гаррі та Меган Маркл можуть розлучитись після шести років шлюбу

На тлі чуток про те, що принц Гаррі та Меган Маркл віддаляються один від одного, їхні прихильники все більше хвилюються за майбутнє родини Сассексів. Ці побоювання виникли після того, як пара не з’являлася разом на публіці близько трьох тижнів, обираючи натомість сольні заходи.

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Редактор Weekend royal Натан Кей у виданні Express пише: «Тривала відстань між ними породжує припущення, що пара, яка одружена шість років, може розлучитися. Друзі Сассекських стурбовані тим, скільки часу пара проводить окремо, і важко не замислитися, чи їхні побоювання обґрунтовані. Показовим є те, що на своє 40-річчя Гаррі вирішив піти з друзями в гори Монтесіто неподалік від їхнього будинку, а не святкувати з дружиною».

Кажуть, що герцог і герцогиня Сассекські не мають спільної думки щодо планів на Різдво.

«Можливо, це просто потреба у просторі, бажання знайти себе заново подалі від постійної уваги та високих очікувань. Але не можна заперечувати, що час цих сольних заходів викликає здивування», — .переймається Натан Кей.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що принц Гаррі став запасним для Меган Маркл і планує повернення до Великобританії.

Фото: royal.uk

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