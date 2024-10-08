СБУ взялася за режисерку скандального фільму «Росіяни на війні»

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження у справі режисерки пропагандистського фільму «Росіяни на війні» Анастасії Трофімової. Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. Офіс Генерального прокурора оголосив про початок досудового розслідування за статтею 436−2 Кримінального кодексу України про «Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників» та поширення матеріалів на цю тему.

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«Минулого тижня парламентський комітет Канади з питань нацбезпеки визнав, що держава не може фінансувати такі фільми, а також обговорили загрози, які несе російська дезінформація. Вдячний за реакцію, але хочеться досягти жорсткішого покарання за порушення українського Закону. І саме Україна має першою порушити справу Трофімової», — зазначив Юрчишин.

Нагадаємо, що «Росіяни на війні» — документальна стрічка російсько-канадської режисерки Анастасії Трофімової. Фільм «Росіяни на війні» розповідає про те, як Трофімова проводить сім місяців разом з російськими військовими на окупованій частині України. Він не показує руйнувань і смертей, яких завдають росіяни українцям, а зображує російських окупантів звичайними людьми. Один з солдатів у фільмі заперечує звинувачення в тому, що росіяни коять в Україні воєнні злочини. А сама Трофімова говорить, що поки створювала стрічку, начебто не бачила нічого подібного.

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Як писали «ФАКТИ», Міжнародний кримінальний суд (МКС) у березні минулого року видав ордер на арешт російського диктатора володимира путіна та уповноваженої при президенті росії з прав дитини марії львової-бєлової. Нещодавно також було видано ордери на арешт колишнього міністра оборони рф сергія шойгу і начальника генштабу рф валерія герасимова. Їх підозрюють у воєнних злочинах.

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