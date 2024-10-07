4,4 млн гривень за фіктивні висновки ухилянтам: у Житомирі виявили лікарку-мільйонерку

Правоохоронці виявили ще одну лікарку, яка збагатилася на ухилянтах. У Житомирі поліція вилучила під час обшуків понад 4,4 мільйона гривень у лікарки, яка підозрюється в участі у схемі надання фіктивних інвалідностей для ухилення від мобілізації.

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За даними правоохоронців, 56-річна лікарка одного з діагностичних центрів видавала фіктивні висновки магнітно-резонансної томографії, які використовувалися для встановлення інвалідності у військовозобов’язаних чоловіків.

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«Поліцейські з’ясували, що низка чоловіків призовного віку упродовж кількох останніх років не проходили обстежень МРТ, однак у їх медичній документації наявні такі висновки. Усі документи були підготовлені 56-річною лікаркою одного з діагностичних центрів. Вони стали однією з підстав визначення у них захворювання, що пов’язане з інвалідністю», — йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у жінки вилучили 80 тисяч доларів, понад 23 тисячі євро, а також носії інформації та інші речові докази.

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«Поліція продовжує розслідування діяльності групи медиків, які ймовірно допомагали чоловікам призовного віку уникати мобілізації через отримання фіктивних медичних документів», — додали в обласному главку.



Нагадаємо, днями у Хмельницькому на незаконному збагаченні викрито керівницю МСЕК та її сина — керівника облуправління ПФУ. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже на 6 мільйонів доларів різною валютою.

Загалом знайшли 5 млн 244 тис. доларів США, 300 тис. євро, більше 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності.

Сім'я чиновників володіє 30 об'єктами нерухомості у Хмельницькому, Львові та Києві. Також вони володіють 9 елітними автомобілями, корпоративними правами на 48 млн грн, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тис. м2. Є нерухоме за кордоном — в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних зарубіжних рахунках сім'я зберігає майже 2,3 млн. доларів США.

До правоохоронців також потрапили списки ухилянтів, які платили голові Хмельницької МСЕК.

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