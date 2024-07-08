Після зустрічі з путіним Віктор Орбан прилетів до Китаю: що відбувається

Після зустрічі в Києві з президентом Володимиром Зеленським прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів перемовини в москві з російським диктатором володимиром путіним. А згодом стало відомо про поїздку угорського прем’єра до Китаю. 8 липня Віктор Орбан прибув до Пекіну, про що угорський прем’єр повідомив в соцмережі Х (раніше Twitter).

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На думку аналітиків, таким чином Віктор Орбан прагне переключити увагу Заходу на можливі мирні переговори як частину своїх загальних зусиль, спрямованих на підрив європейської підтримки України. Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Орбан продовжує позиціонувати себе як потенційного посередника для припинення війни в Україні попри те, що глава кремля володимир путін відкидає посередництво або серйозні перемовини.

Аналітики звертають увагу, що угорський прем’єр 5 липня опублікував у виданні Newsweek статтю, в якій звинуватив НАТО у виборі конфлікту замість миру.

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«Зусилля Орбана із просування переговорів, ймовірно, є частиною його зусиль, спрямованих на переключення європейської уваги на ведення дискусій про мирні переговори і відволікання від обговорення військової підтримки України», — вважають експерти ISW. Вони наголошують, що зміщення фокуса уваги Європи із військової допомоги Україні сприяє досягненню цієї мети тепер, коли Угорщина головує в Раді ЄС.

«Здатність України продовжувати власний мирний процес залежить від її здатності звільнити важливу в оперативному плані територію», — зазначили аналітики, додавши, що Україна не може здійснити успішні контрнаступальні дії на підтримку цієї мети без військової допомоги Заходу у короткостроковій та середньостроковій перспективі.

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Раніше повідомляли про таємні плани кремля і Віктора Орбана провести ревізію кордонів в Европі.

Фото у заголовку з соцмережі Х Віктора Орбана

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