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Клуб споживачів

Школа городника: коли та чим підгодувати плодові дерева та чагарники у вересні

10:02 14 вересня 2024
Яблуневий сад

Рання осінь для садівників — це час насамперед для підготовки саду до наступного сезону. Отже, плодові дерева потребують належного підживлення, аби легко перенести зимові холоди і негоду.

Рекомендації для кожної з культур надали на каналі «Моя дача. Сад і город».

Яблуні та груші

Їх потрібно підгодувати відразу після збирання врожа: внести 1,5 склянку cyперфосфату і 1 склянку cyльфату калію.

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Вишня і черешня

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Ці деревця корисно підживити в вересні: 1 склянку суперсульфату і 3 ст. ложки сульфату калію.

Смородина

У порівнянні з плодовими деревами кущі є зовсім маленькими, а поїсти люблять! Тому перший раз смородину треба нагодувати в кінці вересня — 0,5 склянки суперсульфату і 2/3 склянки сульфату калію. Друге підживлення проводять вже наприкінці жовтня: 0,5 відра перепрілого курячого посліду.

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Малина

А ось ця культура не особливо примхлива в їжі. Їй цілком достатньо одного підживлення в кінці жовтня: внесіть 3 кг перепрілого курника на 1 кв. м площі.

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Раніше «ФАКТИ» писали, які дерева та чагарники посадити на ділянці восени, а які краще «притримати» до весни, а також яке підживлення потрібно забезпечити восени винограду.

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