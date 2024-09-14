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Урожаю не чекайте: сім поширених помилок при обрізанні винограду

16:55 14 вересня 2024
Обрізка винограду

Восени поряд із підживленням плодових дерев перед їх зимівлею проводиться і обрізка винограду. Вона є обов'язковою процедурою для збереження здоров'я куща та отримання хорошого врожаю.

Однак якщо це зробити неправильно, можна легко занапастити кущ.

Популярне видання назвало 7 головних помилок садівників.

Весняне обрізування. Виноград краще не обрізати навесні — це може призвести до витоку соку та захворювання рослини. Обрізку потрібно проводити восени, коли рослина відпочиває.

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Видалення плідних пагонів. У жодному разі не видаляйте плідні пагони, які дали врожай минулого року. Вони принесуть плоди наступного сезону.

Надмірна обрізка. Надмірна обрізка знижує врожайність та згубно впливає на здоров'я винограду.

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Недостатня обрізка. У цьому випадку, навпаки, пагони змішуються, а недостатня вентиляція сприяє хворобам та погіршенню якості винограду.

Обрізка вологих пагонів. Обрізка пагонів відразу ж після дощу призводить до пошкодження винограду та поширення інфекцій.

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Збереження сухих пагонів. Такі пагони погано передають харчові речовини рослині і можуть спричинити зниження врожайності винограду.

Обрізка пізньої осені. Дуже важливо завершити обрізання винограду до початку зими, коли рослина вже перейшла у спокійний стан.

Зверніть увагу також на правила догляду за однорічним кущем винограду — якщо ви відкриті до постійних експериментів.

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