40.97 / 41.49 45.11 / 45.73
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Соломія? Мережа вибухнула напередодні премʼєри «Холостяка»

18:32 9 жовтня 2024
Анонс премʼєри романтичного реаліті “Холостяк”

Премʼєра романтичного реаліті «Холостяк», вперше знятого за часів повномасштабного вторгнення, відбудеться вже на початку листопада. Нагадаємо, головним героєм тринадцятого сезону став ветеран війни, що втратив обидві ноги, Олександр Будько з позивним «Терен». На офіційній сторінці проєкту у соціальній мережі зʼявився відеоанонс, де вперше було показано декого з учасниць. Нагадаємо, у цьому сезоні канал отримав рекордну кількість заявок від дівчат.

«Коли ще кохати, як не зараз», — каже на відео «Терен».

Відомо, що всі епізоди проєкту знімалися в Україні, а Перша вечірка відбулася у центрі Києва.

«Це моє перше побачення за три роки», — говорить на відео учасниця, у якій деякі шанувальники проєкту впізнали Соломію Опришко, тобто популярну співачку Klavdia Petrivna.

РЕКЛАМА

«Соломія Опришко?» — запитують у коментарях.

РЕКЛАМА

Підписники відреагували на відео та поділилися своїми враженнями.

РЕКЛАМА

«Я думаю, що на фоні Сашка, всі попередні холостяки — сховаються, буде дуже цікаво, що він видасть в цьому шоу», — написали у коментарях.

«Сподіваюсь не буде того жахливого перекладу, бо дивитись не буду», — поділилися підписники, маючи на увазі попередній випуск реаліті, перекладений українською.

Нагадаємо, мережа вибухнула після допису на сторінці «Холостяка».

77

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Принц Гаррі і Меган Маркл

Криза в королівській родині: принц Гаррі та Меган Маркл можуть розлучитись після шести років шлюбу

Кроти

Використовуйте цей засіб восени на дачній ділянці — позбавтеся кротів і мишей назавжди

Джек Гріліш з Сашою Еттвуд

Одним з перших привітав Зінченко: найдорожчий футболіст в історії АПЛ став батьком (фото)

Використання саморобного спрею

Ванна буде сяяти білизною навіть в темряві: оригінальний спосіб очистки сантехніки

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту