Соломія? Мережа вибухнула напередодні премʼєри «Холостяка»

Премʼєра романтичного реаліті «Холостяк», вперше знятого за часів повномасштабного вторгнення, відбудеться вже на початку листопада. Нагадаємо, головним героєм тринадцятого сезону став ветеран війни, що втратив обидві ноги, Олександр Будько з позивним «Терен». На офіційній сторінці проєкту у соціальній мережі зʼявився відеоанонс, де вперше було показано декого з учасниць. Нагадаємо, у цьому сезоні канал отримав рекордну кількість заявок від дівчат.

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«Коли ще кохати, як не зараз», — каже на відео «Терен».

Відомо, що всі епізоди проєкту знімалися в Україні, а Перша вечірка відбулася у центрі Києва.

«Це моє перше побачення за три роки», — говорить на відео учасниця, у якій деякі шанувальники проєкту впізнали Соломію Опришко, тобто популярну співачку Klavdia Petrivna.

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«Соломія Опришко?» — запитують у коментарях.

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Підписники відреагували на відео та поділилися своїми враженнями.

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«Я думаю, що на фоні Сашка, всі попередні холостяки — сховаються, буде дуже цікаво, що він видасть в цьому шоу», — написали у коментарях.

«Сподіваюсь не буде того жахливого перекладу, бо дивитись не буду», — поділилися підписники, маючи на увазі попередній випуск реаліті, перекладений українською.

Нагадаємо, мережа вибухнула після допису на сторінці «Холостяка».

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