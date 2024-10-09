Угорщина заблокувала надання Україні кредиту: що сталося

Угорщина відкладе остаточну угоду про надання Україні кредиту G7 на суму 50 мільярдів доларів до президентських виборів у США, призупинивши своє рішення щодо термінів продовження санкцій ЄС проти росії, заявив міністр фінансів Угорщини. За словами офіційних осіб ЄС, Вашингтон вимагає від ЄС переглянути терміни продовження санкцій з нинішніх шести місяців на кожні три роки, щоб внести близько 20 мільярдів доларів у кредит G7, що відповідає внеску Європейського союзу, повідомляє Reuters.

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Решту 10 мільярдів доларів нададуть члени G7 — Канада, Великобританія та Японія, які вже приєдналися до проєкту.

Кредит, принципово узгоджений лідерами G7 у червні, буде обслуговуватися за рахунок надходжень від близько 300 мільярдів доларів активів російського центрального банку, заморожених на Заході після вторгнення москви в Україну на початку 2022 року. За словами чиновників, Вашингтон не хоче кожні шість місяців хвилюватися, чи залишаться російські активи, що забезпечують кредит, замороженими, чи ні.

«Ми вважаємо, що це питання, продовження російських санкцій, має вирішуватися після виборів у США. Ми повинні побачити, в якому напрямку рухається майбутня адміністрація США в цьому питанні», — зазначив на пресконференції міністр фінансів Угорщини Міхалі Варга.

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Європейський союз заявив, що надходження від усіх російських активів, заморожених на Заході, можуть профінансувати кредит у розмірі до 45 мільярдів євро.

Оскільки більшість активів знаходяться в Європі, у ЄС зазначають, що можуть надати до 35 мільярдів євро для кредиту G7. Ця сума буде зменшена на суму, яку внесуть Сполучені Штати.

Це питання буде додатково обговорюватися на зустрічі міністрів фінансів G7 у Вашингтоні наприкінці жовтня, але рішення Угорщини означає, що остаточний внесок кожної з країн G7 буде визначений лише після виборів 5 листопада.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Європарламенті зірвали виступ прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

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