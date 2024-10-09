40.96 / 41.49 45.04 / 45.68
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Угорщина заблокувала надання Україні кредиту: що сталося

10:20 10 жовтня 2024
Прапори ЄС, Угорщини та України

Угорщина відкладе остаточну угоду про надання Україні кредиту G7 на суму 50 мільярдів доларів до президентських виборів у США, призупинивши своє рішення щодо термінів продовження санкцій ЄС проти росії, заявив міністр фінансів Угорщини. За словами офіційних осіб ЄС, Вашингтон вимагає від ЄС переглянути терміни продовження санкцій з нинішніх шести місяців на кожні три роки, щоб внести близько 20 мільярдів доларів у кредит G7, що відповідає внеску Європейського союзу, повідомляє Reuters.

Решту 10 мільярдів доларів нададуть члени G7 — Канада, Великобританія та Японія, які вже приєдналися до проєкту.

Кредит, принципово узгоджений лідерами G7 у червні, буде обслуговуватися за рахунок надходжень від близько 300 мільярдів доларів активів російського центрального банку, заморожених на Заході після вторгнення москви в Україну на початку 2022 року. За словами чиновників, Вашингтон не хоче кожні шість місяців хвилюватися, чи залишаться російські активи, що забезпечують кредит, замороженими, чи ні.

«Ми вважаємо, що це питання, продовження російських санкцій, має вирішуватися після виборів у США. Ми повинні побачити, в якому напрямку рухається майбутня адміністрація США в цьому питанні», — зазначив на пресконференції міністр фінансів Угорщини Міхалі Варга.

РЕКЛАМА

Європейський союз заявив, що надходження від усіх російських активів, заморожених на Заході, можуть профінансувати кредит у розмірі до 45 мільярдів євро.

Оскільки більшість активів знаходяться в Європі, у ЄС зазначають, що можуть надати до 35 мільярдів євро для кредиту G7. Ця сума буде зменшена на суму, яку внесуть Сполучені Штати.

Це питання буде додатково обговорюватися на зустрічі міністрів фінансів G7 у Вашингтоні наприкінці жовтня, але рішення Угорщини означає, що остаточний внесок кожної з країн G7 буде визначений лише після виборів 5 листопада.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Європарламенті зірвали виступ прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Читайте також: «Чому б Орбану не створити союз з путіним?»: польський дипломат виступив з різкою заявою

РЕКЛАМА

171

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Карта Таро

Левам — «Колесо Фортуни», Стрільцям — «Колісниця», а Терезам — «Зірка»: Таро-прогноз на 10 жовтня

Архівне фото подружжя

Сумний виграш: чому Бред Пітт не радіє своїй перемозі над Анджеліною Джолі

наливний медівник

Ароматний, смачний, тане в роті: готуємо наливний медівник

Анонс премʼєри романтичного реаліті “Холостяк”

Соломія? Мережа вибухнула напередодні премʼєри «Холостяка»

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту