Боронив державу понад два роки: на Донеччині загинув гранатометник з Прикарпаття

У селі Студінка на Прикарпатті попрощалися із героєм Євгеном Пасічником. Йому навіки 43 роки, повідомляє Калуська міська рада.

«Майбутній воїн добув професію автокранівника. А вже в 16 років поїхав разом з батьком на сезонні роботи за кордон. Одружився, у шлюбі народився син Владислав. Згодом одружився вдруге, у сім’ї народився син Юліан».

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У червні 2022 року Євген був мобілізований до ЗСУ. Впевнено та самовіддано боронив державу від окупантів понад два роки. Євген Пасічник гідно служив гранатометником відділення інспекторів прикордонної служби.

Вірний військовій присязі солдат Євген Пасічник загинув 29 вересня 2024 року. Сталось це внаслідок мінометного обстрілу на Донеччині.

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«У спогадах рідних, друзів, побратимів він залишиться доброю та працьовитою людиною, вірним воїном».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про загибель під Покровськом воїна з Черкащини.

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