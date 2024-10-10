40.97 / 41.49 45.03 / 45.67
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Боронив державу понад два роки: на Донеччині загинув гранатометник з Прикарпаття

20:04 10 жовтня 2024
Гранатометник Євген Пасічник

У селі Студінка на Прикарпатті попрощалися із героєм Євгеном Пасічником. Йому навіки 43 роки, повідомляє Калуська міська рада.

«Майбутній воїн добув професію автокранівника. А вже в 16 років поїхав разом з батьком на сезонні роботи за кордон. Одружився, у шлюбі народився син Владислав. Згодом одружився вдруге, у сім’ї народився син Юліан».

У червні 2022 року Євген був мобілізований до ЗСУ. Впевнено та самовіддано боронив державу від окупантів понад два роки. Євген Пасічник гідно служив гранатометником відділення інспекторів прикордонної служби.

Вірний військовій присязі солдат Євген Пасічник загинув 29 вересня 2024 року. Сталось це внаслідок мінометного обстрілу на Донеччині.

РЕКЛАМА

«У спогадах рідних, друзів, побратимів він залишиться доброю та працьовитою людиною, вірним воїном».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про загибель під Покровськом воїна з Черкащини.

РЕКЛАМА

105

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Архівне фото подружжя

Сумний виграш: чому Бред Пітт не радіє своїй перемозі над Анджеліною Джолі

наливний медівник

Ароматний, смачний, тане в роті: готуємо наливний медівник

Знаки зодіаку

Стрільцям допоможе оптимізм, а Козероги та Скорпіони мають виявити наполегливість: гороскоп на четвер, 10 жовтня

Кісткове борошно

Все буде рости в 10 разів краще: городниця розповіла, що потрібно обов’язково зробити на ділянці у жовтні чи листопаді

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту