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Третє поранення не пережив: на Прикарпатті попрощалися з мужнім воїном

20:05 8 жовтня 2024
Михайло Баран

На Прикарпатті, у Голині, громада попрощалася з героєм — солдатом Михайлом Бараном. Дитинство він провів у рідному селі. Професійну освіту здобував у Брошнівському училищі. Відслужив в армії. Після того ввесь час працював на різних роботах. Був дуже доброю людиною, брався за будь-яку справу, повідомляє Калуська міська рада:

«У 2004 році Михайло одружився. У сім’ї народилося двійко синів. Проте життя у шлюбі не склалося. Проживав з мамою, яку дуже шанував».

1 січня 2024 року Михайло Баран був мобілізований до лав ЗСУ. Герой гідно та самовіддано захищав Україну. Служив гранатометником однієї з військових частин. Воював на Донеччині, Харківщині… Був двічі поранений.

«Вірний військовій присязі, в бою за Україну солдат Михайло Баран 12 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання у Харківській області отримав важке поранення. В результаті якого помер 26 вересня в лікарні у Києві», — повідомили у громаді

9 жовтня 2024 року воїну мало виповнитися 44 роки…

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у бою під Харковом загинув відомий російський опозиціонер, який воював за Україну.

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