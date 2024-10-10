Вважав їх друзями: популярний актор про роботу з колегами-росіянами

Популярний український актор, зірка серіалів «Карпатський рейнджер» та «Батя» Костянтин Корецький зізнався у зміні світогляду під час великої війни. Після творчої паузи актор повернувся на сцену «Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра» та зйомкам у кіно. До того займався волонтерством та, навіть, працював звичайним кухарем.

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«До 2022 року я розмовляв російською мовою, — розказав актор в інтервʼю УНІАН. — Я — харків"янин, виріс у російськомовному середовищі, але після вторгнення ми з родиною свідомо перейшли на українську. Для мене зараз не існує російської культури, я її закрив для себе. Від початку повномасштабного вторгнення я жодного разу не слухав колись моїх улюблених музикантів, не бачив жодного російського фільму чи серіалу. Не може зараз бути культура відокремлена від політики. Російська мова — це мова ворога. Як можна говорити російською, коли на тебе щодня летять російські ракети? На них пишуть російською мовою, а ти з дитиною говориш мовою ворога».

Корецький не відхрещується від того, що до лютого 2022 року знімався з російськими акторами, навіть вважав їх друзями. Проте після 2014 принципово не їздив зніматися до москви.

«Я брав участь у спільних російсько-українських проєктах, — згадав актор. — Ми знімалися разом з російськими акторами, вважали їх друзями. Та з початком війни — жодного дзвінка чи повідомлення. Ми з колегами записували відеозвернення до них, щоб вони виступили проти війни, сам написав повідомлення людині, з якою вчився в москві: „Чувак, не мовчіть, виходьте на вулиці“. А він відповів, що нам краще посидіти пару тижнів у підвалах, ніж їм роки сидіти в тюрмах. Після цього такі люди для мене не існують».

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Кадр серіалу "Батя"

Корецький зізнався, що готується до можливої мобілізації, оновив необхідні документи та пройшов ВЛК.

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«Я був у військкоматі, оновив документи, пройшов ВЛК, — розказав Костянтин. — До війни я захоплювався вивченням історії України, риболовлею, дачними справами. Зараз все відклав. Коли переможемо, хочу, щоб повернулися живими-здоровими всі мої друзі, які зараз на фронті, і ми разом поїхали порибалити. Домовились з другом — режисером Сергієм Крутіним, який теж воює, що одразу всі зберемось разом».

Нагадаємо, раніше популярний актор не стримав почуття.

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