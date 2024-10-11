Вівсянка з чорносливом і горіхами: смачно та корисно

Вівсянка — одна з найпопулярніших, простих та смачних каш, яку на сніданок вживають навіть у королівській родині. Спробуйте її з додаванням чорносливу, який багатий на вітаміни і користується заслуженою увагою дієтологів, пише видання Dziecisawazne.

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Інгредієнти: 1,5 склянки води,

0,5 склянки простих вівсяних пластівців, не швидкого приготування,

1 солодке яблуко або груша,

трохи родзинок,

кілька шматочків чорносливу

трохи мигдалю,

1 гвоздика,

щіпка кориці

Приготування:

Висипте вівсянку в каструлю, в якій будете варити кашу, і промийте її під проточною водою. Промиті пластівці залийте холодною водою і поставте на газ. Коли вода закипить, додайте порізаний чорнослив, родзинки, яблуко і мигдаль, а через деякий час додайте гвоздику і корицю. Варити під кришкою на повільному вогні. Коли вода вбереться, зніміть з вогню і залиште під кришкою ще на 10−15 хвилин.

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