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Вівсянка з чорносливом і горіхами: смачно та корисно

20:05 11 жовтня 2024
Вівсянка з чорносливом та горіхами

Вівсянка — одна з найпопулярніших, простих та смачних каш, яку на сніданок вживають навіть у королівській родині. Спробуйте її з додаванням чорносливу, який багатий на вітаміни і користується заслуженою увагою дієтологів, пише видання Dziecisawazne.

Інгредієнти:

  • 1,5 склянки води,
  • 0,5 склянки простих вівсяних пластівців, не швидкого приготування,
  • 1 солодке яблуко або груша,
  • трохи родзинок,
  • кілька шматочків чорносливу
  • трохи мигдалю,
  • 1 гвоздика,
  • щіпка кориці

Приготування:

Висипте вівсянку в каструлю, в якій будете варити кашу, і промийте її під проточною водою. Промиті пластівці залийте холодною водою і поставте на газ. Коли вода закипить, додайте порізаний чорнослив, родзинки, яблуко і мигдаль, а через деякий час додайте гвоздику і корицю. Варити під кришкою на повільному вогні. Коли вода вбереться, зніміть з вогню і залиште під кришкою ще на 10−15 хвилин.

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Раніше переможець 7 сезону кулінарного шоу «МайстерШеф» Вадим Бжезінський (Пава) запропонував рецепт швидкого авокадо-сніданку за 10 хвилин.

Спробуйте також приготувати хіт осіннього сезону — гарбузовий рулет.

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