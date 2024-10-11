Вівсянка з чорносливом і горіхами: смачно та корисно
Вівсянка — одна з найпопулярніших, простих та смачних каш, яку на сніданок вживають навіть у королівській родині. Спробуйте її з додаванням чорносливу, який багатий на вітаміни і користується заслуженою увагою дієтологів, пише видання Dziecisawazne.
Інгредієнти:
- 1,5 склянки води,
- 0,5 склянки простих вівсяних пластівців, не швидкого приготування,
- 1 солодке яблуко або груша,
- трохи родзинок,
- кілька шматочків чорносливу
- трохи мигдалю,
- 1 гвоздика,
- щіпка кориці
Приготування:
Висипте вівсянку в каструлю, в якій будете варити кашу, і промийте її під проточною водою. Промиті пластівці залийте холодною водою і поставте на газ. Коли вода закипить, додайте порізаний чорнослив, родзинки, яблуко і мигдаль, а через деякий час додайте гвоздику і корицю. Варити під кришкою на повільному вогні. Коли вода вбереться, зніміть з вогню і залиште під кришкою ще на 10−15 хвилин.
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