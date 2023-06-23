Ніжна вівсянка «Два молока»: кращого сніданку не вигадати

Що приготувати на сніданок, щоб і часу витратити небагато, і страва вийшла смачною? Це питання, здається, вічне.

Яєчня, омлет, вівсяна каша, грінки стали класикою ранкового прийому їжі. А що, якщо ці традиційні страви приготувати по-новому?

Рецептом найніжнішої вівсянки «Два молока» поділилася кулінарка Ольга Носуль, яка раніше пропонувала приготувати десерт «Розрада в дощовий день».

- Ця страва схожа на десерт, але готується вона без цукру, — каже Ольга Носуль. — Сіль теж не потрібна. Кількість вівсяних пластівців і молока варіюйте за смаком. Що жирніше молоко, то буде більш кремоподібна консистенція. Рецепт такий.

Вівсянка «Два молока»

Вівсяними пластівцями «вистелити» дно сковорідки і залити молоком. Щойно закипить, вимкнути. Вівсянку помістити в піалу і додати 3−4 ложки холодного молока. Доповнити сезонними улюбленими ягодами чи фруктами за смаком.

Нагадаємо рецепт троянд із картопляного пюре.

Фото Ольги Сметанської

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