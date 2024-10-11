З надією на майбутнє: «Океан Ельзи» випустив повністю англомовний альбом

Після того, як у Святослава Вакарчука з'явилася «бойова подруга», з якою він дав вже сотні концертів на фронті, музикант став фонтанувати новими музичними ідеями.

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Так, за останній місяць Вакарчук порадував слухачів новими дуетами, включно з YAKTAK, а «Океан Ельзи» представив перший за останні вісім років альбом.

А сьогодні відбувся реліз уже першої повністю англомовної платівки «Океану Ельзи» — Lighthouse.

До альбому увійшло десять композицій, дві з яких були вже представлені колективом.

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Мова йде про Voices Are Rising.

Та Lighthouse.

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Назва другої пісні, як і всього альбому Lighthouse («Маяк»), за словами Вакарчука, метафорично відображає надію на майбутнє.

Для роботи над альбомом гурт залучив різних сонграйтерів і продюсерів, а записували його на різних студіях. Однак самі музиканти гурту записували альбом дистанційно.

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«Мені не вистачало присутності наших музикантів. Але це був інший досвід. Тож чому б ні? Ми задоволені тим, що зробили. Люди зможуть почути інший „Океан Ельзи“. І справа не в мові, а у новому підході та ідеях. Але дух „Океан Ельзи“ присутній у ньому», — додав Вакарчук.

Нагадаємо, що нову пісню представила також і відома українська співачка KOLA. Разом з тим до дня свого народження вона оголосила збір коштів на катери для операцій ГУР.

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