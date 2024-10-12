У Міносвіти вигадали новий спосіб боротьби з булінгом у школах: що потрібно зробити дітям

В Україні, де мають місце випадки булінгу, Міністерство освіти та науки впровадило опцію швидкого повідомлення про такі випадки. Про це повідомили у відомстві.

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«Відтепер дитина самостійно чи її батьки можуть заповнити коротку анкету та надіслати електронну скаргу, залучивши до вирішення проблеми керівництво школи та, за потреби, поліцію», — йдеться у повідомленні.

За даними МОН, понад 53% учнів коли-небудь стикалися з булінгом у школі, але лише половина з них повідомила про це батькам чи вчителям. Найчастіше діти бояться розповісти про проблеми дорослим через страх осуду чи погіршення ситуації.

«Булінг — не нове явище, але багато років наше суспільство ігнорувало його, применшуючи, не помічаючи вплив цькування в школах між дітьми або щодо дітей зі сторони працівників школи. Нам не вистачало розуміння того, що це таке, і як це у перспективі негативно, травматично може впливати на формування особистості. Кожен із нас повноцінно розвивається тільки тоді, коли відчуває себе фізично та психологічно у безпеці. За часів мого навчання в школі булінг також був, але ніхто не давав цьому чіткого визначення і не вживав дії щодо запобігання», — зазначила заступниця міністра освіти та науки України Євгенія Смірнова.

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Як повідомити про випадки булінгу онлайн?

1. Зайдіть на сайт АІКОМ та натискайте кнопку «Повідомити про булінг».

2. Реєструйтеся або увійдіть в уже наявний акаунт.

3. Заповнюйте коротку анкету. Заяву можна подавати анонімно чи зазначити свої дані.

4. Натискайте кнопку «Продовжити» та підтверджуйте заяву.

5. Ознайомтеся з рекомендаціями щодо того, як реагувати на булінг.

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Якщо заяву створює дитина, то вона матиме дві опції:

• не зазначати інформацію, яка може її ідентифікувати, тоді заява буде повністю анонімною;

• зазначити особисту інформацію, що значно полегшить школі та поліції розвʼязати конкретну ситуацію.

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Якщо заяву створюють батьки чи інші законні представники, то створити анонімну заяву неможливо.

Анонімні заяви можуть розглядатися тільки на рівні школи, але якщо ви відчуваєте, що ситуація потребує залучення представників поліції, тоді краще зазначити інформацію, яка може допомогти школі та поліції зв’язатися з вами та допомогти ефективно розвʼязати ситуацію.

В анонімній заяві достатньо лише текстово описати випадки булінгу, які відбулися. Якщо ж заяву буде спрямовано в поліцію, то можуть знадобитися докази або свідчення для підтвердження факту булінгу. Це не обов’язково, але значно полегшить процес розслідування.

«Надіслану заяву отримує директор/-ка школи і протягом доби має відреагувати на звернення: скликати спеціальну комісію, де буде обговорено цей випадок та визначено подальші дії щодо сторін булінгу у класі, де стався такий випадок. Якщо потрібно, можуть бути залучені соціальні працівники, представники поліції та інші служби, які мають допомогти розвʼязати ситуацію згідно зі встановленим порядком та законом України», — повідомили в міністерстві.

Якщо дитина, яка є жертвою або свідком булінгу, сумнівається, чи подавати їй заяву, вона може скористатися чат-ботом. У ньому можна знайти інформацію щодо того, як реагувати на булінг, підтримати себе та інших тощо.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно директорка ліцею на Полтавщині попала в скандал через жорстоке поводження з дітьми.

Ілюстративне фото

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