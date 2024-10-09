У Рівному викрили злочинну групу, яка «заробляла» на ухилянтах

У Рівному правоохоронці виявили масштабну корупційну схему ухилення від мобілізації, в якій були задіяні 26 медиків.

За даними СБУ, оборудку організувала очільниця місцевого агентства нерухомості та дві її підлеглі, які залучили до незаконної діяльності 26 медпрацівників. Серед них — посадовці медико-соціальних експертних комісій обласного центру.

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«За гроші фігуранти допомагали ухилянтам втекти від призову на підставі підроблених документів про наявність важких хвороб серця або нервової системи. Вартість таких „послуг“ становила від 15 до 20 тис. американських доларів з одного клієнта», — йдеться у повідомленні.

Медики повністю фальсифікували історії хвороб ухилянтів, зокрема щодо перебування на стаціонарному лікуванні.

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У подальшому на підставі цих документів представники лікарсько-консультативних та медико-соціальних експертних комісій готували висновки про непридатність «хворих» до військової служби.

Потенційних клієнтів шукали по напрацьованих зв’язках агентства нерухомості. Отримані «прибутки» розподіляли між усіма учасниками злочинів.

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Правоохоронці затримали трьох організаторів схеми під час передачі 16 700 доларів США від нового ухилянта.

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При обшуках у затриманих виявлено понад 14 млн грн, ймовірно одержаних незаконним шляхом. Також вилучено підроблені медичні висновки, чорнові записи, мобільні телефони та комп'ютерну техніку із доказами злочинів.

Затриманим повідомлено про підозру ч. 2 ст. 369−2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Вони перебувають під вартою, їм загрожує до 5 років тюрми.

«Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до корупції, у тому числі ухилянтів, які скористалися «послугою», — додали в СБУ.

Ми також розповідали, що ДБР виявило у депутатки Хмельницької міськради понад півтора мільйона незадекларованих доларів.

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