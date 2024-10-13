Новинки з мережі: нова музика від українських виконавців

Всупереч скандалам з «водієм» та «облавою» ТЦК, весь минулий тиждень пройшов під знаком нового альбому «Океану Ельзи».

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Адже не часто українські музиканти випускають повністю англомовний альбом з розрахунку на майбутні тури зарубіжними країнами.

Втім, інші представники українського шоубізу теж не втрачали час марно, і радували співвітчизників прем'єрами.

Так, дізнавшись певно, про те, що на Україну насуваються дощі з подальшим похолоданням, Ірина Федишин випустила пісню з аналогічною назвою.

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«Злива» — це історія про емоційні бурі в стосунках, коли почуття накривають з головою, як злива. Однак після кожної зливи настає тепло і спокій, нагадуючи, що любов може подолати будь-які негаразди. Це розповідь про те, як після бурі завжди приходить ясність і взаєморозуміння" — йдеться в анонсі до композиції.

У трохи незвичній для себе манері заспівала реперка Аlyona Аlyona. До того ж дівчина замислилась над тим, що буде на Землі після того, як людина покине цей світ.

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«Я щиро вірю, що кожна людина приходить у життя з певною місією. Саме тому так важливо замислюватися про те, що ти залишиш після себе. Якби кожен усвідомлював, яке добро або слід він залишає, то, я впевнена, зла у світі було б значно менше», — так написала виконавиця в поясненні до пісні.

Своєю чергою, колишня «Юна Бджілка» стала дорослою, і має повне право на «Брудні танці». Співачка переклала на українську свою пісню, яка зібрала понад 25 мільйонів переглядів на YouTube.

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«Окрім перекладу, кліп на пісню також було оновлено, додавши нові пікантні кадри, які не увійшли до першої версії. Можна впевнено сказати, що „Брудні танці“ від GROSU стали ще більш відвертими та пристрасними, продовжуючи розпалювати емоції публіки», — обіцяють в команді співачки.

Також змогла показати «нову себе» і колишня «Королева Ночі». Співачка стверджує, що її сингл «Жінка з цікавим минулим» народився завдяки неймовірним історіям, які українки залишали під випусками проєкту «Дорослі дівчатка».

«Я вклала в цю композицію всю глибину почуттів та досвіду, якими ви зі мною поділилися. Слухайте, насолоджуйтесь і не забудьте поділитися своїми враженнями!» — написала Оля у соціальній мережі.

Також зміг здивувати новою піснею і Еван Колін, відомий піснями «ти не принцеса, а змія» та про те, що «всі українки — відьми». Виконавець несподівано змінив свої погляди, став романтиком і веде мову про пелюстки троянд, що в'януть біля ніг любимої дівчини. Невже насправді закохався?

Нагадаємо, співачка KOLA представила нещодавно пісню «Титанік», яка присвячена темі любові та підтримки в найскладніші моменти життя. Вона також організувала благодійний збір коштів, метою якого є закупівля евакуаційних катерів для Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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