Газопровід «Турецький потік», яким російський газ постачається до Туреччини через Чорне море, може допомогти Європі впоратися з очікуваною втратою газу, що перекачується через Україну, заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, пише Reuters.

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П'ятирічна угода між Києвом і москвою про транзит російського газу через Україну до Європи закінчується 31 грудня. Продовження угоди вважається малоймовірним, враховуючи війну між двома країнами.

Україна вже заявила, що не буде продовжувати угоду з росією, а москва — що це рішення залежить від України та Європи.

За словами Сійярто, втрата постачання російського газу через Україну не зашкодить Угорщині, оскільки країна отримує російський газ через газопровід «Турецький потік».

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«Цей альтернативний маршрут може допомогти не тільки Угорщині, але й іншим країнам Центральної Європи, якщо вони зіткнуться з серйозною ситуацією у разі відсутності транзиту через Україну», — сказав він на Петербурзькому міжнародному газовому форумі.

Угорщина, на відміну від більшості країн Європейського Союзу, прагне підтримувати тісні політичні та ділові зв'язки з росією і блокує допомогу Україні.

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У 2023 році росія поставила близько 15 мільярдів кубометрів газу через Україну. Це еквівалентно лише 8% від пікових потоків російського газу до Європи різними маршрутами у 2018−2019 роках.

Своєю чергою російський енергетичний гігант «Газпром» повідомив, що підписав меморандум про взаєморозуміння з Угорщиною про можливе збільшення постачання російського газу. Це сталося на зустрічі, в якій взяли участь глава «Газпрому» Олексій Міллер і міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Подробиці не розголошуються.

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Сійярто заявив, що Угорщина «задоволена співпрацею з „Газпромом“ і не має привабливих альтернатив».

«Цього року ми отримаємо від „Газпрому“ загалом 6,7 мільярда кубометрів газу. Це означає, що „Турецький потік“ буде використовуватися на повну потужність», — сказав він.

Додамо, що днями в Європарламенті Віктора Орбана звинуватили в тому, що він продався путіну і Сі Цзіньпіну.

Раніше експерт назвав дві країни НАТО, які зацікавлені в транзиті та перепродажі газу з рф.

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