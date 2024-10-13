Багато не отримаєте: стало відомо, чому сума першої субсидії буде «урізаною»

У жовтні не тільки стартує опалювальний сезон у Києві, але й українці починають отримуватимуть оновлені субсидії, перераховані у зв'язку з початком опалювального сезону.



Але перша «тепла» субсидія буде частково «урізана». З чим це пов'язано, розповідає видання telegraf.



Виявляється, у жовтні в житлову субсидію враховується лише 15 днів з опаленням, незалежно від того, коли включають опалення у конкретному регіоні. Відповідно, перша виплата в опалювальному сезоні буде дещо меншою, ніж у наступні місяці.

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Субсидія за жовтень надійде на рахунки отримувачів у листопаді, оскільки допомога виплачується наступного місяця за попередній.

Більшості українців допомогу на опалювальний сезон перепризначатимуть автоматично, включаючи тих, кому на літо встановили «нульову» субсидію. Проте деяким громадянам доведеться звернутися до органів ПФУ для переоформлення виплат. Це стосується тих, у кого змінилися сімейні та життєві обставини.

Подати заяву та документи на допомогу необхідно до 30 листопада, щоб субсидія була призначена з початку періоду — з 1 жовтня. При цьому українець може прийти за субсидією і в грудні, але у такому разі виплати призначаються з дня звернення, а отже, втрачаються виплати за жовтень та листопад.

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Нагадаємо, подати заяву на отримання житлових субсидій можна особисто або поштою. Також доступна подача через портал електронних послуг ПФУ або мобільний додаток Пенсійного фонду та через платформу «Дія».

Крім того, заяви приймають у центрах надання адміністративних послуг та виконавчих органах місцевого самоврядування.

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