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«Поки люди гинуть на війні»: лауреатка Нобелівської премії відмовилась від святкування

14:35 13 жовтня 2024
Хан Канг

Лауреатка Нобелівської премії з літератури Хан Канг з Південної Кореї відмовилася відсвяткувати нагороду. Причина — повномасштабна війна в Україні та збройний конфлікт на Близькому Сході. Про це повідомляє видання Korea Times.

85-річний батько нобелівської лауреатки, відомий письменник Хан Син Вон, передав повідомлення від доньки під час пресконференції в Літературній школі Хан Син Вон в місті Чанхен, провінція Південна Чолла.

«Хан сказала мені: «Коли війна посилюється і щодня гинуть люди, як ми можемо влаштовувати святкування чи пресконференції?» — розповів він.

Після оголошення Нобелівської премії з літератури 10 жовтня Хан Син Вон поговорив з дочкою і порадив їй вибрати видавництво для проведення пресконференції. Спочатку вона погодилася, сказавши, що «спробує», але за ніч передумала.

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«Її погляд змістився від письменниці, яка живе в Кореї, до глобальної (письменницької) свідомості. Я, однак, не міг позбутися відчуття, що я батько лауреатки, яка живе в Кореї, тому в підсумку я організував цю пресконференцію», — пояснив він.

Хан Канг також відмовила батька від проведення святкового банкету в літературній школі:

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«Я планував влаштувати тут вечірку для місцевих жителів, але моя дочка попросила не робити цього. Вона сказала: „Будь ласка, не святкуй, бувши свідком цих трагічних подій (маючи на увазі дві війни). Шведська академія дала мені цю нагороду не для того, щоб ми насолоджувалися, а для того, щоб ми залишалися більш тверезими“. Почувши це, я був глибоко схвильований».

Раніше експерти назвали трьох головних фаворитів на отримання Нобелівської премії миру в 2024 році.

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