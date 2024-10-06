Генсек ООН Антоніу Гутерріш може отримати Нобелівську премію

Агентство ООН у справах палестинських біженців (БАПОР), Міжнародний суд ООН і генсек ООН Антоніу Гутерреш, якого днями в Ізраїлі оголосили персоною нон грата, є одними з фаворитів на отримання Нобелівської премії миру в цьому році, вважають експерти.

ВІДЕО ДНЯ

З огляду на минулі результати, Норвезький Нобелівський комітет може піднести повну несподіванку під час оголошення 11 жовтня — в тому числі взагалі не присудити премію.

Раніше букмекери вважали російського опозиціонера Олексія Навального, який помер в колонії в лютому 2024 року, фаворитом на здобуття цьогорічної премії. Але це неможливо, оскільки не можна отримати премію посмертно. Інший фаворит букмекерів, Володимир Зеленський, навряд чи переможе, оскільки він є лідером країни, що перебуває у стані війни, пише Reuters.

Оскільки 2024 рік ознаменувався війною між Ізраїлем і ХАМАСом, війною в Україні та кровопролиттям у Судані, яке призвело до переміщення понад 10 мільйонів людей, комітет, можливо, захоче зосередитися на тих особах, які допомагають полегшити страждання цивільного населення.

РЕКЛАМА

«БАПОР може бути одним з таких кандидатів. Вони роблять надзвичайно важливу роботу для цивільних палестинців, які відчувають страждання від війни в Газі», — сказав Генрік Урдал, директор Інституту дослідження миру в Осло, в інтерв'ю агентству Reuters.

Крім того, таємний комітет з присудження премії у складі п'яти осіб, призначений норвезьким парламентом, можливо, захоче зосередитися на необхідності зміцнення міжнародного світового порядку, побудованого після Другої світової війни, і його головної інституції — Організації Об'єднаних Націй. Це може означати присудження премії її генеральному секретарю Антоніу Гутеррешу, з її найвищим судом, Міжнародним судом, або без нього, вважає Асле Свен, історик Нобелівської премії миру.

РЕКЛАМА

«Гутерреш є головним символом ООН, — сказав Свен в інтерв'ю Reuters. — І найважливіший обов'язок Міжнародного суду полягає в тому, щоб забезпечити застосування міжнародного гуманітарного права в глобальному масштабі».

Міжнародний суд ООН засудив повномасштабне вторгнення росії в Україну.

РЕКЛАМА

Але комітет також може вирішити, що ніхто не отримає премію, як це вже траплялося 19 разів, востаннє у 1972 році.

«Можливо, це саме той рік, коли комітет Нобелівської премії миру повинен просто утримати премію і зосередити увагу на тому, що це воююча планета», — сказав агентству Reuters Ден Сміт, голова Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру.

Нагадаємо, торік Нобелівську премію миру було присуджено іранській активістці Наргіз Мохаммаді, яка перебуває у в’язниці через боротьбу з іранським режимом за права жінок.

66

Читайте нас у Facebook