Конфлікт Ізраїлю та Ірану торкнеться кожного українця: чому і як це можливо

Конфлікт, що спалахнув на Близькому Сході і призвів до масованого обстрілу Іраном ракетами території Ізраїлю, може мати серйозний вплив на життя українців. Хоча вплив і виявиться непрямим, але торкнутися може будь-кого.

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Йдеться про зростання цін на нафту через конфлікт між Іраном та Ізраїлем. Так, світова ціна на найпопулярнішу нафту марки Brent зросла за ніч майже на 1% - з 74,56 доларів за барель до 75,25 доларів. І це може виявитися тільки початком.

Так, за словами директора зі стратегічного маркетингу мережі «БРСМ-Нафта» Олександра Мельничука, конфлікт між Іраном та Ізраїлем може мати значний вплив на світові ціни на нафту. А це, в свою чергу, може вплинути на вартість палива в Україні.

За словами співрозмовника «ФАКТІВ», цьому сприяють два ключові чинники:

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Іран — один із найбільших виробників нафти у світі, і будь-які проблеми з експортом іранської нафти через санкції, блокаду або військові дії можуть спричинити дефіцит на світовому ринку;

Близький Схід — стратегічно важливий регіон для поставок нафти, і будь-яке загострення напруженості, особливо на ключових маршрутах, як-от Ормузька протока (через яку проходить значна частина світової торгівлі нафтою), може спричинити перебої в постачанні та накрутити ціни на нафту.

- Зростання цін на нафту однозначно призведе до подорожчання палива в Україні, оскільки всі наші компанії імпортують близько 87% нафтопродуктів. Зростання цін на світовому ринку може збільшити закупівельні ціни для українських імпортерів, що зі свого боку позначиться на роздрібних цінах для споживачів, — підкреслив у своєму коментарі «ФАКТАМ» Олександр Мельничук.

Раніше повідомляли про те, що низькі світові ціни на нафту у вересні дали змогу уникнути зростання вартості палива в Україні після збільшення акцизів на паливо з 1 вересня.

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