Перемога Росії в Україні поставить під загрозу 25 років миру на Балканах, — прем'єр-міністр Косово

Прем’єр-міністр Косова Альбін Курті, який підтримав територіальну цілісність нашої держави, заявив, що якщо росія переможе в Україні і заохочуватиме сербську експансію, мир у Балканському регіоні опиниться під загрозою. В інтерв'ю Associated Press Курті стверджував, що сильніша росія «підбадьорить Сербію» — і що не лише Косово, а й Боснія, Чорногорія та «можливо, Північна Македонія» опиняться під загрозою через те, що він назвав «сербськими експансіоністськими амбіціями».

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Відносини між Косово і Сербією залишаються напруженими, а 13-річні переговори про нормалізацію за сприяння Європейського союзу не досягли прогресу, особливо після перестрілки у вересні минулого року між сербськими озброєними людьми в масках і косовською поліцією, в результаті якої загинуло четверо людей. Миротворці на чолі з НАТО також збільшили свою чисельність уздовж косовсько-сербського кордону.

«Ці 25 років — це була чверть століття з найвищим рівнем миру, свободи і демократії на Балканах», — сказав Курті.

Він виступив у дипломатичній місії Косова у Варшаві, столиці Польщі. Місія була відкрита після того, як Польща і Косово встановили консульські відносини у 2022 р.

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«Деспотичний президент путін буде заохочений продовжувати свої спроби дестабілізації, тим більше, якщо він відчує успіх в Україні, — сказав Курті. — Я дуже не хочу вірити, що він навіть теоретично може перемогти».

Раніше «ФАКТИ» писали, що ймовірним організатором протестів проти угоди Сербії з Європейським Союзом про видобуток літію є російська федерація.

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