41.04 / 41.52 45.31 / 45.95
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Перемога Росії в Україні поставить під загрозу 25 років миру на Балканах, — прем'єр-міністр Косово

15:03 5 жовтня 2024
Прем’єр-міністр Косова Альбін Курті

Прем’єр-міністр Косова Альбін Курті, який підтримав територіальну цілісність нашої держави, заявив, що якщо росія переможе в Україні і заохочуватиме сербську експансію, мир у Балканському регіоні опиниться під загрозою. В інтерв'ю Associated Press Курті стверджував, що сильніша росія «підбадьорить Сербію» — і що не лише Косово, а й Боснія, Чорногорія та «можливо, Північна Македонія» опиняться під загрозою через те, що він назвав «сербськими експансіоністськими амбіціями».

Відносини між Косово і Сербією залишаються напруженими, а 13-річні переговори про нормалізацію за сприяння Європейського союзу не досягли прогресу, особливо після перестрілки у вересні минулого року між сербськими озброєними людьми в масках і косовською поліцією, в результаті якої загинуло четверо людей. Миротворці на чолі з НАТО також збільшили свою чисельність уздовж косовсько-сербського кордону.

«Ці 25 років — це була чверть століття з найвищим рівнем миру, свободи і демократії на Балканах», — сказав Курті.

Він виступив у дипломатичній місії Косова у Варшаві, столиці Польщі. Місія була відкрита після того, як Польща і Косово встановили консульські відносини у 2022 р.

РЕКЛАМА

«Деспотичний президент путін буде заохочений продовжувати свої спроби дестабілізації, тим більше, якщо він відчує успіх в Україні, — сказав Курті. — Я дуже не хочу вірити, що він навіть теоретично може перемогти».

Раніше «ФАКТИ» писали, що ймовірним організатором протестів проти угоди Сербії з Європейським Союзом про видобуток літію є російська федерація.

РЕКЛАМА

30

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Газ

З жовтня платитимемо за газ по-новому: чому зміняться суми у платіжках

Сергій Стрельніков

Я ревнивий: популярний актор не стримав почуття

Підозрювана на допиті

У Харкові сталася трагедія у косметологічому салоні: що відомо

Юрій Ткач з дружиною

«Замовчування проблем»: що сталося у родині гумориста Юрія Ткача

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту