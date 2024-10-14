Тільки нашкодите: чим восени не потрібно удобрювати землю на ділянці

Досвідчені городники не радять дачникам, які восени займаються підготовкою землі до зимівлі, вносити в грунт мінеральні азотні добрива — сечовину, селітру, сульфат амонію. Адже вони викликають нову хвилю вегетації рослин — ці добрива краще вносити навесні.

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Як пише «Дача. Сад та город», восени ліпше підживлювати землю гноєм: коров'ячим, кінським, свинячим, курячим, а також компостом. Завдяки цим добривам грунт стане легким і родючим. Сприятиме покращенню якості змелі й сидерати — їх ще не пізно посіяти. Наприклад, швидко зростатимуть вівсо або фацелія.

А після внесення гною грядки потрібно пролити розчином «АнтиСтерні» — корисні гриби і бактерії не тільки прискорять процес розкладання органіки, а й знезаразять ґрунт від шкідливих мікроорганізмів.

До речі, якість землі згодом можна буде перевірити за допомогою корисного лайфхаку. Отже, про ступінь родючості землі може розповісти звичайна… шкарпетка з бавовни чи бамбукового волокна. Важливо, аби в її складі не було полімерів. Шкарпетку закопують в ґрунт на глибину приблизно 15 сантиметрів, а через два місяці викопують. Якщо тканина розлазлася, то це показник гарної родючості грунту і того, що у ньому багато мікроорганізмів, які розкладають органічний матеріал і створюють поживне середовище для рослин.

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Тим, хто цього місяця запланував на дачі різні види робіт, варто зважати на те, що у календарі городника на жовтень вказані сприятливі та несприятливі для цього дні. У тому числі й для внесення добрив. Так, найкращими днями вважають 4, 5, 6, 8, 29, 30 жовтня (підживлення органічними добривами) та 16, 18, 21, 22, 25, 26 жовтня (підживлення мінеральними добривами).

Фото Pixabay

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