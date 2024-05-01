Якість землі на городі перевірте за допомогою шкарпетки: дивовижний лайфхак для дачників

Досвідчені садівники, які раніше розповіли, які культури не можна садити на городі на одній грядці, поділилися секретом, як дізнатися наскільки родючим буде грунт на городі. Вони розповіли про дуже корисний лайфхак, пишуть Добрі Новини.

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Все, що для цього потрібно, це пара старих шкарпеток. Звучить неймовірно? Досвідчені дачники використовують цей простий метод для визначення родючості ґрунту і навіть як індикатори екологічності. Давайте розберемось, як це працює та як ви можете застосувати цей метод у своєму саду.

Ви можете почати цей експеримент будь-коли, але травень — ідеальний час для його проведення. Візьміть будь-яку непотрібну шкарпетку з бавовни чи бамбукового волокна (це важливо, щоб не було у складі полімерів) і закопайте її у ґрунт на глибину приблизно 15 сантиметрів.

Через приблизно два місяці поверніться до цієї лунки. Викопайте шкарпетку і подивіться, що сталося. Якщо ви побачите, що тканина розпадається, залишаючи лише гумку, то це означає, що ваш ґрунт буде добре родити, адже у ньому багато мікроорганізмів, які розкладають органічний матеріал і створюють поживне середовище для рослин.

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Проте, якщо матерія залишається майже незмінною, без дірок та ознак гниття, це може свідчити про наявність пестицидів у ґрунті. Це серйозний сигнал того, що ваш сад може бути відчужений від природних процесів і потребує гарного підживлення.

Раніше «ФАКТИ» писали, чим можна і чим не можна удобрювати ґрунт восени, а також, навіщо вирощувати картоплю в мішках.

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